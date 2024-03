Cães acham pista sobre fugitivos de Mossoró

Uma pista recente sobre o paradeiro dos fugitivos de Mossoró surgiu com a ajuda de cachorros sem raça definida na zona rural de Baraúna, no Rio Grande do Norte. Os vira-latas ficaram agitados na noite do dia 12 e isso despertou a atenção dos moradores locais, que prontamente acionaram as autoridades policiais. Com o apoio de cães farejadores, os investigadores confirmaram que a dupla tinha passado pela região. A informação foi confirmada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, durante uma coletiva de imprensa na quarta-feira (13).

Na última quinta-feira (14), completa-se um mês desde a fuga de Deibson Cabral Nascimento, conhecido como “Deisinho” ou “Tatu”, e Rogério da Silva Mendonça do Presídio Federal de Segurança Máxima de Mossoró. O ministro afirmou que existem indícios de que os foragidos ainda estejam nas proximidades da prisão. A Polícia Federal divulgou possíveis disfarces que ambos poderiam estar utilizando.

Um caseiro em um galpão agrícola, localizado em uma fazenda do Assentamento Vitória, na zona rural de Baraúna, relatou que os criminosos invadiram o local na madrugada do dia 3. O trabalhador foi agredido pela dupla, levando um “tapa na cara”.

Segundo o relato do trabalhador, ele estava dormindo em uma cadeira de balanço quando foi surpreendido pelos criminosos.

A testemunha ainda detalhou que um dos fugitivos estava apenas de bermuda e boné branco, enquanto o outro vestia bermuda e uma camisa vermelha.