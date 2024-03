Oito dos dez times com maior valor de mercado na Copa Libertadores são brasileiros

O Footy Accumulators, site especializado em bônus de inscrição e premiações de apostas esportivas, fez uma análise da avaliação de mercado dos principais clubes da Copa Libertadores bem como a avaliação global das principais competições de clubes do mundo.

A Copa Libertadores da América, o torneio de clubes mais prestigiado da América do Sul, reúne anualmente as melhores equipes do continente em uma batalha épica por glória e fortuna. Em 2023, a competição não apenas apresenta um show de futebol emocionante, mas também revela a força financeira dos times participantes.

De acordo com dados do análise, Oito dos 10 times com maior valor de mercado na Copa Libertadores são brasileiros. O Palmeiras, ostenta o elenco mais caro do torneio, avaliado em 209.,7 milhões de euros (cerca de R$ 1.141 milhões). O Flamengo, segue em segundo lugar, com um valor de mercado de 172,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 939 milhões). Também na terceira posição está o Fluminense, atual campeão, com avaliação de 106 milhões de euros (cerca de R$ 580 milhões).

Top 20 dos times mais valiosos da Copa Libertadores 2024:

Palmeiras (BRA): €209,70 milhões

Flamengo (BRA): €172,60 milhões

Fluminense (BRA): €106,60 milhões

River Plate (ARG): €95,55 milhões

Atlético-MG (BRA): €89,30 milhões

São Paulo FC (BRA): €87,60 milhões

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (BRA): €73,70 milhões

Red Bull Bragantino (BRA): €71,55 milhões

Botafogo (BRA): €69,85 milhões

CA San Lorenzo de Almagro (ARG): €46,58 milhões

CA Talleres (ARG): €45,75 milhões

Club Estudiantes de La Plata (ARG): €34,98 milhões

CA Rosario Central (ARG): €33,88 milhões

Independiente del Valle (ECU): €31,90 milhões

CD Godoy Cruz Antonio Tomba (ARG): €30,53 milhões

CA Peñarol (URU): €27,73 milhões

Colo Colo (CHI): €27,53 milhões

Millonarios FC (COL): €26,85 milhões

Club Libertad Asunción (PAR): €26,45 milhões

Club Cerro Porteño (PAR): €24,45 milhões

A hegemonia brasileira se confirma quando comparamos a Libertadores com outras competições internacionais de clubes. A Champions League, por exemplo, tem o valor de mercado total dos seus times participantes em 14,33 bilhões de euros, enquanto a Libertadores soma 1,67 bilhão de euros.

Valor de Mercado das competições (bilhões de euros)

Champions League: 14,33

Copa Libertadores: 1,67

Liga dos Campeões da AFC: 0,987

Liga dos Campeões da CONCACAF: 0,927

Liga dos Campeões da CAF: 0,206

Liga dos Campeões da OFC: 0,12

Fatores que Influenciam o Valor dos Times:

O valor de mercado de um time é determinado por diversos fatores, como o desempenho recente em competições, a qualidade dos jogadores, a força da liga nacional e o potencial de vendas futuras. No caso dos times brasileiros, o bom desempenho na Libertadores e a valorização de jovens talentos explicam a liderança no ranking.

A Copa Libertadores 2024 não é apenas um palco de grandes jogos e emoções, mas também uma vitrine do poder financeiro do futebol sul-americano. A hegemonia brasileira na lista dos times mais valiosos demonstra a força da liga e a capacidade dos clubes brasileiros de atrair e desenvolver talentos.

