Cachorro segue ambulância em que tutor era levado a unidade de saúde

O paciente, que é tutor do cãozinho, precisou de atendimento após cair da própria altura em via pública

Um cachorro seguiu uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que levava um paciente para uma unidade de saúde de Juazeiro do Norte, no Ceará. A cena inusitada foi gravada pelo socorrista Lucas Vinícius e viralizou nas redes sociais.

“Tivemos dificuldade de nos aproximar do paciente no primeiro momento pois o seu cachorrinho estava bastante estressado ao ver pessoas estranhas ao seu convívio se aproximando do seu tutor. Para preservar a segurança da equipe optamos por não colocá-lo no veículo pois estava muito agressivo”, explicou o socorrista.

Por causa da queda, o paciente, de 50 anos, apresentou lesão na cabeça com sangramento.

No vídeo, o animal aparece correndo acompanhado a ambulância. Em certos momentos, o cão fica na frente da ambulância que precisa frear para não evitar o atropelamento. “Ele ficava na frente da ambulância como quem queria impedir de levar o seu dono”, completa Lucas.

O profissional disse ainda que o paciente foi levado para uma unidade de saúde que fica a cerca de 10 quilômetros de onde ocorreu o socorro e que o cachorro não conseguiu seguir até lá.