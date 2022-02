Cachorro que seria trocado por drogas em boca de fumo é resgatado no Acre

O animal está em um lar temporário sob os cuidados dos voluntários. O caso foi divulgado nas redes sociais para localizar o dono do cachorro

Pouco antes de ser trocado por drogas em uma boca de fumo em Rio Branco, Acre, um pastor alemão foi resgatado da Polícia Civil. Policiais da Delegacia da 1ª Regional estavam na região em apuração de outro caso quando flagraram um rapaz caminhando com o animal amarrado em uma corrente.

O suspeito foi abordado por policiais e ficou nervoso ao explicar sobre o que estava fazendo. De acordo com o delegado José Adonias, o rapaz confessou informalmente que tinha intenções de trocar o animal por drogas.

“Ele não quis afirmar no interrogatório, mas, pelas circunstâncias, a gente constatou que iria trocar por drogas. O pessoal estava em uma diligência verificando outro fato e viram esse rapaz em atitude suspeita com uma bolsa nas costas e um cachorro que, aparentemente, não era dele. E ele estava no bairro Papoco, onde tem muita boca de fumo”, explicou.

José Adonias disse ainda que o jovem foi questionado sobre o local em que teria encontrado o animal. Ele confessou que o cachorro estava solto na rua, e que não tinha conseguido devolver o animal ao dono.

“Levou os policiais lá [onde teria encontrado] e era uma casa abandonada. Falou que era outra casa e também era abandonada. Foi levado para a delegacia, ouvido e, como até então não apareceu nenhuma vítima para fazer o flagrante, foi liberado”, afirmou ao g1.

O delegado também relatou que o cachorro é bem tratado e dócil, não se parece com um animal de rua.

O pastor alemão foi entregue para voluntários da ONG Patinha Carente. “Dá para perceber que é um animal domesticado, muito bem cuidado. Está sob os cuidados dos voluntários e até agora não apareceu o dono. Estão divulgando para encontrar essa pessoa”, complementou.

Foto: Arquivo/ONG Patinha Carente

Segundo a direção da ONG, o animal está em um lar temporário sob os cuidados dos voluntários. O caso foi divulgado nas redes sociais e os voluntários pedem ajuda para localizar o dono do cachorro.

“Nós daremos o suporte! Ou se você conhecer o verdadeiro dono, nos avise, porque ele foi vítima de um crime, e a delegacia fez seu resgate!”, diz parte da publicação.