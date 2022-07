Cachorro é flagrado passeando ‘em pé’ em garupa de motocicleta, em Campina Grande

Um vídeo que está circulando nas redes sociais, mostra um cachorro “em pé”, passeando na garupa de uma motocicleta na cidade de Campina Grande

Desde o fim de semana, um vídeo que está circulando nas redes sociais, mostra um cachorro “em pé”, passeando na garupa de uma motocicleta na cidade de Campina Grande, no Agreste da Paraíba. A imagem rendeu comentários em uma publicação de uma motorista que flagrou a cena.

Na filmagem, um homem aparece pilotando a moto enquanto o animal se apoia na garupa com as patas traseiras e segura no ombro do motociclista com as patas dianteiras, para manter o equilíbrio durante o trajeto.

De acordo com a motorista que fez o registro, o caso aconteceu no último domingo, 26, por volta das 12h, próximo ao Ponto de Cem Réis, em Campina Grande, a terra do Maior São João do Mundo.

O dono do cachorro teria o costume de passear dessa forma com o animal, segundo moradores da região que comentaram o vídeo em uma rede social.

“Só falta descobrir que a moto é do cachorro, que contratou o motociclista”, brincou um dos internautas.

Transporte irregular de animal é infração de trânsito

Apesar de a cena ser interessante para quem assiste, a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), de Campina Grande, ressalta que o artigo 235 do Código de Trânsito Brasileiro prevê ser proibida a condução de pessoas, cargas e animais na parte externa de veículos (salvo em casos devidamente autorizados).

A infração é grave e pode render multa de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira.

O artigo 252 do CTB também afirma ser proibido transportar pessoas, animais ou qualquer volume entre os braços e pernas. A infração é média, e pode acarretar multa de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira.