Muçulmanos vão a Meca para primeira peregrinação pós-pandemia

Milhares de peregrinos começaram a chegar à cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita, nesta sexta-feira (1º). São cerca de 1 milhão de muçulmanos que devem participar da temporada 2022 de peregrinação, após dois anos de interrupção causada pela pandemia de Covid-19.

Envoltos em mantos brancos, alguns carregando guarda-chuvas contra o sol escaldante do deserto, centenas realizaram o primeiro ritual do haj, que envolve andar em círculo ao redor de Kaaba, o edifício sagrado no centro da Grande Mesquita de Meca.

“Louvado seja Deus. É impossível descrever meus sentimentos agora”, disse Ahmed Sayed Mahmoud, um peregrino egípcio. “Estar na Grande Mesquita e na terra das duas mesquitas sagradas me deixa muito feliz.”

A Arábia Saudita, sede dos locais mais sagrados do Islã em Meca e Medina, permitiu que viajantes estrangeiros voltassem este ano para realizar o haj. Apenas alguns milhares de cidadãos e residentes sauditas participaram da peregrinação anual nos últimos dois anos, quando a covid-19 causou estragos na economia global e reduziu as viagens.

No entanto, as autoridades disseram que apenas 1 milhão de pessoas podem aderir à temporada 2022, menos da metade dos níveis pré-pandemia, e o acesso é restrito a peregrinos de 18 a 65 anos que foram totalmente vacinados contra o vírus e não sofrem de doenças crônicas.

Agentes de segurança se misturavam aos peregrinos dentro da mesquita. Uma rede de câmeras de vigilância supervisionava os arredores e postos de checagem controlavam o acesso à cidade, para ajudar a garantir um haj livre de incidentes, após ser marcado no passado por tumultos e incêndios.

Com informações da Agência Brasil