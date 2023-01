Cachorro avaliado em R$ 9 mil é recuperado pela polícia

O cão, chamado Fantasma, foi recuperado na quarta-feira (4)

Um cachorro da raça American Bully avaliado em R$9 mil foi recuperado pela polícia em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Um vídeo mostra o momento em que a tutora reencontra o animal.

O cão, chamado Fantasma, foi recuperado na quarta-feira (4). A tutora dele, a esteticista Patrícia Alencar, disse que já tinha desistido de procurá-lo e ficou muito emocionada quando soube que ele havia sido encontrado.

“Foi muita emoção, chorei demais e quase nem consegui dirigir. A gente tinha até parado de divulgar nas redes, mas graças a Deus ele foi encontrado. Os policiais contaram que quando chamaram ele pelo nome, logo ele abanou o rabo. Quando eu cheguei lá, ele se lembrou de mim na hora”, contou.

Segundo os policiais, o animal desapareceu enquanto passeava na porta de casa em outubro do ano passado. A tutora dele disse que estava lavando a garagem quando o cachorro foi passear na porta da casa e, quando ela se distraiu, não o viu mais. “Ele é dócil e vai com qualquer um”, contou.

Fantasma sumiu do Bairro Jundiaí e estava em uma casa no Bairro de Lourdes. O homem que estava com o animal foi levado para delegacia para dar explicações. Ele disse à polícia que achou o cachorro e não foi preso.