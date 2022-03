Cachoeira é interditada após turista cair enquanto tirava foto e bater com a cabeça

A vítima precisou ser transferida para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, onde morreu na madrugada desta terça-feira

Na manhã desta quinta-feira, 17, a Cachoeira das Andorinhas, no Goiás, foi interditada depois que um visitante caiu de uma pedra no último domingo, 13. A medida foi da Secretaria Municipal de Turismo. O turista estava tentando tirar uma foto quando se desequilibrou e bateu com a cabeça.

Conforme explicou o secretário de Turismo da cidade de Goiás, Rodrigo Borges Santana, uma vistoria feita na quarta-feira, 16, mostrou que faltavam placas de sinalização de locais escorregadios ou perigosos. Portanto, o local deverá ficar fechado até a realização das mudanças importantes.

“Havia um conjunto de irregularidades e riscos, mas o proprietário se comprometeu a tomar as providêcias para readequar o atrativo. O conselho tomou a decisão de interditar até que sejam feitas as adequações”, explicou ao g1.

Acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o turista, que não teve a identidade revelada, caiu enquanto tentava tirar uma foto sobre uma pedra grande em frente à queda d’água.

A corporação disse que os amigos que estavam com o homem conseguiram removê-lo da água, porém ele já estava desacordado e foi levado um hospital.

A vítima precisou ser transferida para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, onde morreu na madrugada desta terça-feira, 15.