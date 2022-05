Cabra é condenada a 3 anos de prisão após matar mulher a chifradas

Uma cabra foi condenada a três anos de prisão depois de ter dado chifradas em uma mulher até a morte, no Sudão do Sul

No último fim de semana, uma cabra foi condenada a três anos de prisão depois de ter dado chifradas em uma mulher até a morte, na região de Akuel Yol, no Sudão do Sul.

A vítima foi identificada como Adhieu Chaping, de 45 anos. Ela foi atingida no peito e nas costelas várias vezes.

“A mulher morreu imediatamente. Nosso papel como polícia é dar segurança e separar as lutas. A cabra foi apreendido e atualmente está sob custódia em uma delegacia em Maleng Agok Payam”, disse Elijah Mabor Makuach, porta-voz da polícia.

A sentença foi proferida por líderes tribais, responsáveis pela Justiça em várias regiões do país. A cabra ficará reclusa em um acampamento militar.

A família de Adhieu e o dono da cabra chegaram a um acordo de indenização pela morte: Duony Manyang Dhal terá que dar aos parentes da vítima cinco vacas.

Além disso, a cabra será dada aos familiares da vítima assim que cumprir a sua pena.