Burro cai dentro de bueiro e é resgatado por bombeiros

Depois de cair em um bueiro em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, um burro foi resgatado por militares. O caso ocorreu na manhã do último sábado, 12.

De acordo com a corporação, o trabalho de resgate foi feito por alunos-soldados do curso de formação de praças 2021, que estão realizando estágio no serviço operacional.

A população local também ajudou a equipe.

À salvo, o animal foi recuperado sem ferimentos e devolvido ao dono.