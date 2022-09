Bombeiros resgatam cachorro preso em buraco de mais de dez metros de profundidade

A tutora do animal contou que estava procurando o animal há dois dias

Os bombeiros resgataram, na última quarta-feira (14), um cachorro que caiu em um buraco de mais de dez metros em Magé, na Baixada Fluminens. . A tutora do animal contou que estava procurando o animal há dois dias

A equipe do Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente do Corpo de Bombeiros usou técnicas de salvamento em espaços confinados para realizar o socorro. Eles realizaram uma análise do solo e depois usaram tripé, cordas e outros equipamentos para a descida.

O resgate durou mais de duas horas. Após ser retirado do buraco, ele foi entregue para a tutora, Eloar Vitória, que ficou emocionada e abraçou o cachorrinho. Ela agradeceu o trabalho dos bombeiros.

De acordo com os profissionais, apesar de demorado, o resgate transcorreu com tranquilidade, pois o cão estava bem e calmo.