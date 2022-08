Bombeiro militar reage a assalto, troca tiros com suspeito e ambos morrem

De acordo com a Polícia Civil, o servidor público estava em uma banca de apostas quando foi abordado pelo outro homem armado e reagiu à investida criminosa

Um bombeiro militar e um suspeito de assalto morreram após trocarem tiros na Linha do Tiro, bairro da Zona Norte do Recife, na noite do sábado (20).

Após o tiroteio, morreram o bombeiro Carlos Alberto Albuquerque de Souza, de 55 anos, e um homem identificado como Sandro Pedro da Silva, de 40 anos. O bombeiro estava com o filho na banca de jogos, que fica na Rua Uriel de Holanda.

“Foram surpreendidos por um homem de 40 anos de idade, que entrou no local e anunciou um assalto. Houve reação, o bombeiro militar e o suspeito foram atingidos por disparos de arma de fogo, entrando em óbito no local”, disse a Polícia Civil, por meio de nota.

O Corpo de Bombeiros emitiu uma nota de pesar sobre a morte de Carlos Alberto Albuquerque de Souza e disse que ele era subtenente da reserva da corporação. Além disso, informou que as circunstâncias do caso são investigadas pela Polícia Civil.



Investigação

A Polícia Civil afirmou que registrou o caso como latrocínio (roubo seguido de morte) e homicídio, por meio da Força Tarefa de Homicídios da Capital. “Todas as circunstâncias e dinâmica do fato estão sendo apurados e serão repassados em momento posterior à investigação”, declarou, por meio de nota.

Segundo informações iniciais colhidas por policiais no local do crime, o subtenente trabalhava com a arrecadação de valores de bancas de jogos e o assalto seria uma emboscada. O filho do subtenente fugiu do local durante o tiroteio e foi abordado por uma equipe da PM, mas foi liberado em seguida.