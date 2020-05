Bilionário mais rico da Europa perde US$ 30 bilhões e desce três posições em ranking

PUBLICIDADE 

O bilionário Bernard Arnault chegou a ocupar, por um curto período, o posto de homem mais rico do mundo. Situação muito diferente da que ele vivencia hoje, ao tentar conter o prejuízo causado pela crise do coronavírus. Segundo dados da Bloomberg, o CEO da LVMH, holding que controla marcas de luxo como Louis Vutton, Moet & Chandon e Hennessy, perdeu mais de US$ 30 bilhões com a crise provocada pela pandemia.

Por outro lado, o concorrente ao posto de homem mais rico, Jeff Bezos, CEO da Amazon, viu sua fortuna crescer no mesmo valor nesse período. Bezos atualmente possui um patrimônio de US$ 142 bilhões, contra US$ 74,6 bilhões de Arnault, que caiu para quarto na lista dos ricaços, atrás de Bill Gates e Mark Zuckerberg.

O preço das ações da LVMH caiu mais de 19% desde março. O próximo balanço financeiro da empresa deve prever cortes de, pelo menos, 50% do lucro. A revista Forbes ainda coloca Arnault em terceiro lugar no ranking, mas, para isso, os avaliadores consideraram toda a família do bilionário, que tem o patrimônio de US$ 90 bilhões.

Além da LVMH, a Kering, dona da marca Gucci, também viu suas ações desvalorizarem 25%. A LVMH está negociando a compra da Tiffany & Co. por US$ 16 bilhões, maior valor já registrado no setor de luxo. No entanto, mesmo diante da crise, o conglomerado não demonstra que irá renegociar ou desistir da compra.