Bezerro é visto em porta-malas de carro em Goiás

Apesar de o transporte do animal infrigir o código de trânsito em diferentes artigos, o caso acabou não dando em multa para o motorista

Um bezerro foi flagrado no porta-malas de um carro na cidade de Catalão, no sudoeste de Goiás, na última segunda-feira (11). O veículo, um Fiat Uno, travegava pela Avenida JK com o animal, que estava em pé, e quatro pessoas dentro.

Apesar de o transporte do animal infrigir o código de trânsito em diferentes artigos, o caso acabou não dando em multa para o motorista, já que não foi feito o flagrante.

A Polícia Militar de Goiás chegou a desconfiar de um possível furto de gado ou de veículo, mas ao localizarem o motorista, constataram que a compra do animal foi feita da forma correta e que a documentação do carro também estava regular.