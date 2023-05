Bebê tem dedos decepados por extintor em creche

A mãe do menino contou que ele ficou bastante agitado por causa da dor, mas afirmou que ele está bem

Um bebê teve dois dedos do pé direito decepados após um extintor de incêndio cair em uma creche em Santos (SP), no último dia 18. Após o acidente, a criança precisou passar por uma cirurgia e amputar parte do membro, que já estava necrosado.

Ao G1, a mãe do menino contou que ele ficou bastante agitado por causa da dor, mas afirmou que ele está bem. “Arrancou [o dedo], teve dois dedos amputados e o do meio prejudicado. Na sala do berçário tinham dois extintores em uma distância mínima do tatame onde eles ficam brincando”.

Sobre a nova cirurgia, a mãe contou que o pé da criança estava necrosando e o osso estava exposto, o que poderia levar a uma infecção óssea.

“Graças a Deus meu filho está vivo. O ortopedista falou que, se fosse na cabeça, estaria morto porque teria esmagado a cabeça dele”, disse a mulher.