Bebê é esquecido pelos pais em carrinho de supermercado

PUBLICIDADE

Um bebê de quatro meses foi esquecido pelos pais um carrinho de supermercado, nessa segunda-feira. A criança foi encontrada no estacionamento do estabelecimento por pessoas que passavam pelo local. Em seguida, os seguranças do supermercado e a Polícia Militar foram acionados.

Os pais da criança chegaram antes da equipe da PM. Eles confirmaram à polícia que esqueceram o bebê, mas quando sentiram a ausência dele, voltaram imediatamente ao local.

Como não foi constatado dolo, o casal não foi levado à delegacia.

O caso ocorreu em Lages, na Serra catarinense. Posteriormente, imagens do bebê em uma cadeira acoplada ao carrinho foram divulgadas nas redes sociais.