Bebê de trisal nasce no Paraná; menino terá sobrenome dos três pais

Na madrugada de segunda-feira, 11, o pequeno Henrique, filho do trisal formado pela arquiteta Maria Carolina Rizola, 30, o bombeiro Douglas Queiroz, 33, e a consultora comercial Klayse Marques, 34, nasceu no Hospital São Francisco, em Cambé (PR).

O nascimento foi anunciado nas redes sociais do trisal, que tem pouco mais de 35 mil seguidores. Após 22 horas de parto e algumas horas de recuperação, os três chegaram a casa, nesta terça-feira, 12, e estão dando os primeiros passos na vida de pais de primeira viagem.

Segundo Carolina Rizola, uma das melhores partes de estar ao lado de dois companheiros no momento do parto foi sempre ter companhia.

“Na hora em que estava parindo, não fiquei sozinha em nenhum momento. Se o Douglas se ausentou por algum motivo, para pegar um medicamento, uma bola, a Ka estava comigo; se a Ka se ausentou para pegar alguma coisa, o Douglas estava comigo. Em momento nenhum eu me senti sozinha. Tinha sempre alguém ali do meu lado me dando a mão. Isso foi essencial para mim.”, compartilhou.

O amor, compartilhado a três, agora se estende para o bebê de três quilos e 48 centímetros, que também teve atenção triplicada na primeira noite no hospital.

O registro de Henrique deve ser feito no cartório nesta terça-feira, 12. Ele terá o sobrenome dos três no documento e se chamará Henrique Rizola Marques Queiroz. A inclusão do nome de Klayse na certidão de nascimento do menino como mãe afetiva, no entanto, ainda depende de uma decisão da Justiça paranaense.

Um casamento “evoluiu”

Após 10 anos juntos e mais de três casados, Douglas e Carolina decidiram buscar diversão e novas experiências juntos em um aplicativo de relacionamento. Nele, conheceram e se apaixonaram por Klayse.

O trisal assumiu o relacionamento há quase um ano e passou a dividir sua rotina nas redes sociais. A principal mudança deles foi na casa, já que Klayse foi morar com o até então casal, que está junto há mais de dez anos.

A descoberta da gravidez foi uma surpresa para o trio, que precisou adaptar a rotina para receber Henrique. A chegada dele, porém, foi comemorada pelos três nas redes sociais.