Bebê de 5 meses morre após aplicação inadequada de injeção em UPA

Um boletim médico posterior indicou que Ayslla veio a óbito por insuficiência respiratória e choque séptico

Ayslla Helena Souza Lopes, de apenas 5 meses, faleceu após receber uma injeção contendo dipirona em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As autoridades estão investigando o incidente.

De acordo com o relato da família, a bebê havia sido diagnosticada com a doença “mão-pé-boca” e, como parte do tratamento prescrito pela médica, foi indicada a aplicação de um medicamento injetável. Entretanto, a enfermeira responsável pela aplicação encontrou dificuldades em localizar a veia e solicitou permissão para administrar a injeção no músculo. A autorização foi concedida, mas a injeção foi aplicada em uma área inadequada, resultando em uma ferida com secreção.

Andréia, mãe da criança, relatou: “A enfermeira que aplicou a injeção pegou a receita que a médica passou e foi na sala dela perguntar se podia dar intramuscular, a doutora autorizou e ela deu. Só que ela deu muito em cima da região que era pra fazer”.

As autoridades estão investigando o caso, com uma perícia planejada no corpo da bebê para esclarecer as circunstâncias da morte.