Bandido mata homem e mantém corpo por dois dias no local

Segundo a Polícia Civil, possivelmente o corpo dele já estava no local há dois dias, antes de ser encontrado

Antônio Carlos, 51, foi encontrado morto com diversas lesões e sinais de violência na própria residência em Apiaí, São Paulo. O suspeito do crime, um homem de 30, é investigado e já está preso. Segundo a Polícia Civil, possivelmente o corpo dele já estava no local há dois dias, antes de ser encontrado.

Os policiais militares só foram acionados na madrugada deste quarta-feira, 23. O crime aconteceu na Rua Jonas Teixeira, no bairro Santa Bárbara, no local os policiais notaram o sumiço de um botijão de gás. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o crime é visto como latrocínio e foi registrado como homicídio e roubo na Delegacia Sede do município. Foram localizados e recuperados itens da casa da vítima, que foram levados.

Durante o tempo em que o corpo da vítima esteve no local, o suspeito voltou à casa para roubar mais. A PM foi acionada por amigos do investigado, que foram convidados pelo mesmo para ir até a casa pegar itens de bem da vítima. Ao se depararem com a cena, os colegas do suspeito acionaram a polícia.