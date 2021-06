Fazendeiro e caseiro seriam cúmplices de Lázaro

Dupla foi presa na quinta-feira (24) e encontrada com uma arma que Lázaro já utilizou. Perímetro de buscas ao criminoso fica mais estreito

Willian Matos e Lucas Neiva

[email protected]

Na tarde de quinta-feira (24), a força-tarefa que procura por Lázaro Barbosa de Sousa prendeu um fazendeiro e um caseiro. A dupla estaria acobertando Lázaro, foragido há 17 dias.

O fazendeiro é Elmi Caetano Evangelista, 74 anos, e o caseiro é Alain Reis de Santana, 33 anos. A dupla foi vista ontem em um carro na região de Girassol-GO e desobedeceu ordem de parada. Os policiais saíram na busca e capturaram os criminosos. No veículo, havia duas armas, e uma teria sido usada por Lázaro em dias anteriores.

“Uma das armas é a arma que ele [Lázaro] furtou possivelmente em uma das residências [invadidas nestas duas semanas]. Uma garrucha calibre 22 com 50 munições. E ele foi visto com essa garrucha na mão”, aponta o secretário de Segurança Pública do Goiás, Rodney Miranda.

Munições encontradas com a dupla. Foto: Divulgação

O secretário não pode dar detalhes devido ao andamento das investigações e nem pode afirmar que a dupla presa auxiliou Lázaro na chacina do Incra 9 no último dia 9 de junho. Porém, Rodney Miranda afirma que são fortes as suspeitas de que os criminosos estiveram com Lázaro em outros crimes. “Dois psicopatas, certamente, porque, para ajudar psicopata, tem que ser psicopata.” Eles serão autuados por porte ilegal de arma de fogo e auxílio na fuga de presos.

Para Miranda, há uma espécie de rede criminosa que apoia Lázaro e, portanto, a dupla presa nesta quinta (24) não seria a única envolvida. “Quem facilita a vida de foragido comete crime. Nós temos indícios que há outras pessoas ajudando e nós vamos chegar nelas. Nós temos toda a tranquilidade para trabalhar”, cravou o secretário.

Quanto às buscas por Lázaro, o perímetro, agora, ficou menor e se concentra próximo do local onde os auxiliares de Lázaro foram presos. “Desde o início eu tenho falado que a gente tem trabalhado para ir reduzindo essa área. Hoje nós estamos com uma área bem menor do que no início e temos a expectativa de ele [Lázaro] estar em algum dos pontos que nós estamos. Já mandei saturar toda a área e vamos ficar lá até ele sair.”