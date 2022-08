Baleia-jubarte em decomposição é encontrada em praia

O mamífero, um macho com 11,4 metros, está em avançado estado de decomposição, segundo a equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Uma baleia-jubarte de mais de 20 toneladas foi encontrada nesta quarta-feira (24) na praia do balneário de Brejatuba, em Guaratuba, litoral do estado do Paraná.

Este foi o primeiro caso do ano em que uma baleia-jubarte encalhou no litoral do Paraná, segundo o LEC. Na fase adulta, uma jubarte chega a pesar 40 toneladas.

De acordo com a bióloga e coordenadora do LEC e do Projeto de Monitoramento de Praias (PMP-BS), Camila Domit, a baleia tinha sido avistada morta na terça (23), à deriva no mar, próximo de Guaratuba. O bicho estava sendo monitorado desde então.

Ainda segundo Camila, não foi possível determinar a causa da morte do animal. Também não foram encontrados sinais de interação com a pesca.

Migratórias

Camila explicou que as baleias são animais migratórios, e apesar de não estarem entre espécies ameaçadas, precisam de proteção.

Segundo a bióloga, estes animais são comuns no litoral do Brasil nos meses de maio, junho e julho, quando elas viajam longas distâncias para se reproduzirem – da região antártica até o nordeste do país.

“As baleias-jubartes são migratórias e apesar de não estarem na lista de espécies ameaçadas, a sua conservação depende de ações para protegê-las; entender a condição de saúde da população dessa espécie por meio da avaliação dos animais mortos é uma informação de grande relevância”, explicou Camila.

A área de encalhe em Guaratuba foi isolada para coleta de amostras do animal.

O laboratório não informou quando o local onde está a baleia será liberado. A carcaça da jubarte será removida pela Prefeitura de Guaratuba, atendendo a protocolo de atendimento específico supervisionado por órgãos ambientais de controle.