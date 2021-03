Ator mirim se emociona em premiação na TV

O garoto chorou depois do reconhecimento sobre sua atuação em Minari, um dos filmes mais comentados do ano

O Ator Mirim, Alan S. Kim, viraizou na internet após se emocionar durante o discurso na premiação do Critics’ Choice, evento artístico que consagra artistas do mundo todo.

Kim nasceu em Chicago, mas é filho de pais coreanos que foram buscar uma vida melhor no interior da América. O garoto chorou depois do reconhecimento sobre sua atuação em Minari, um dos filmes mais comentados do ano.

“Oh meu Deus, estou chorando. Espero estar em outro filme em breve. Isso é um sonho? Espero que não seja um sonho”, desabafou Kim.