Apostador perde R$ 2,1 bilhões por uma dezena

O homem decidiu não retirar o prêmio de consolação, de cerca de R$ 780 mil

Um apostador de Carolina do Sul, EUA, perdeu por uma dezena nada menos que o equivalente a R$ 2,1 bilhões da loteria Powerball, no sorteio realizado em 16 de janeiro.

A pessoa, entretanto, decidiu não retirar o prêmio de consolação, de cerca de R$ 780 mil. De acordo com afiliada da rede CBS, será descontado do valor R$ 7,8 mil para a lotérica, localizada num supermercado, onde a aposta foi feita. O restante do prêmio será entregue a uma instituição de caridade escolhida pelo “felizardo”, mas não identificada publicamente.

“É o bastante para fazer alguém feliz”, disse o apostador.

Os números sorteados foram 4, 14, 33, 39, 61 e Powerball 3. Não foi informada a dezena que o apostador errou.

Por doar o prêmio, o apostador ficará isento de pagar imposto.

Alguns ganhadores de loteria nos EUA preferem ir a extremos para permanecer anônimos, incluindo não aceitar receber prêmios de “menor valor”.

Outro caso incomum de doação de prêmio de loteria ocorreu em 2020, em Victoria (Austrália). Peter Charleton, de 47 anos, ganhou cerca de R$ 4,6 milhões na TattsLotto, mas abriu mão praticamente de todo o prêmio. Ele foi quase integralmente doado a parentes, amigos próximos e até estranhos que passavam por necessidade. Ele simplesmente alegou que não queria ficar com a maior parte da bolada, a não ser o suficiente para quitar uma dívida e comprar um carro usado.