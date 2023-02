Pós-graduação online amplia oportunidades para alunos de todo o Brasil

Cursos ministrados online permitem que profissionais tenham acesso a cursos em universidades de qualquer parte do país

Quando o mundo foi inesperadamente jogado para fora de seu eixo de funcionamento com o surgimento do vírus causador da COVID, algumas mudanças se mostraram imprescindíveis e inovações começaram a surgir como forma de garantir a maior normalidade possível em tempos tão complexos. A partir daí criaram-se novas formas de aprender, trabalhar e se relacionar. O trabalho começou a poder ser feito de casa, coisa que permaneceu para muitas empresas, médicos atenderam pacientes de todo o território nacional e alunos estudaram em salas de aulas virtuais, muitos deles mantendo essa preferência.

O mundo vive hoje outro momento. Não voltamos ao que era antes e muito do que surgiu como adaptação à necessidade do distanciamento social ficou, como é o caso da modalidade de ensino Online ao Vivo ou dos modelos que já existiam e se tornaram ainda mais populares, como o EaD com videoaulas gravadas. Os modelos que foram parte das soluções de vanguarda, criadas por universidades como a PUC Minas, hoje são parte de um catálogo robusto de ofertas à distância com cursos Online ao Vivo e EaD com videoaulas. O Online ao Vivo acontecendo de maneira síncrona, com presença de professor e alunos em sala de aula virtual, permitindo aos profissionais presentes a oportunidade de interagir e aprender em tempo real. Já o EaD com videoaulas, se desenvolve de forma assíncrona e permite ao aluno que siga o curso no seu próprio ritmo. Ambos cursos são ótimas alternativas para o aluno que está procurando uma universidade de excelência sem precisar se deslocar para outra cidade ou estado, ampliando as oportunidades de acesso ao ensino superior no país.

Por sua gama ampla de possibilidades e ofertas, o formato Online ao Vivo foi o escolhido por Suellem Mendes, 37, Jornalista, de Altamira, no Pará. Ela hoje é aluna da pós-graduação em “Comunicação, Diversidade e Inclusão” da PUC Minas. “A modalidade de pós Online [ao Vivo] possibilita uma ampla variedade de cursos, já que morando no interior do Pará as opções presenciais são bastante limitadas”, explica. Ela destaca ainda que sua experiência com o formato foi positiva e interessante, pela “união da interatividade que o presencial oferece com a praticidade do on-line, onde posso acessar de qualquer lugar do país. Conseguimos construir relações sólidas, mesmo através da tela do computador, compartilhar experiências, resultando em conhecimento duradouro”.

E dados da PUC Minas mostram que ela não está sozinha. Alunos de fora de Minas Gerais são número cada vez mais expressivo e seguem em constante crescimento. Atualmente eles compõem mais de 43% dos alunos matriculados na modalidade Online ao Vivo.

Para Suellem o reconhecimento da Universidade também foi outro fator decisivo. “Escolhi a PUC Minas por se tratar de uma instituição renomada, com excelentes profissionais, com cursos atualizados, e por oferecer o curso de Diversidade e Inclusão, que era exatamente o que eu estava buscando, com uma grade curricular aderente ao mercado”, conta a jornalista.

Já o modelo EaD com vídeoaulas gravadas foi ideal para Matheus Campos Rocha, 27, bacharel em Administração e pós-graduado em Gestão de Projetos pela PUC Minas. Ele destaca que praticidade foi um grande fator na sua decisão: “por ser no formato EaD com vídeoaulas gravadas tive mais liberdade e tranquilidade para realizar as disciplinas e provas, além de conseguir revisar todo o conteúdo quando eu quisesse”. Ele destacou ainda que sua experiência com a PUC Minas foi perfeita, desde os professores ao ensino, que definiu como transformador. “Tradição, confiabilidade, certeza da competência e qualificação dos professores e pelo reconhecimento do mercado de trabalho quando você informa que se formou e pós-graduou na PUC Minas”, destaca.

