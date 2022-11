Após serem impedidos de passar em bloqueio, estudantes andam 5km para fazer Enem

Segundo os estudantes, esses manifestantes estavam armados e colocaram postes no meio da pista pra ninguém passar

Estudantes de Mato Grosso andaram mais de 5 km para conseguir fazer a segunda etapa da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Eles são de Bom Jesus do Araguaia, a 983 km de Cuiabá, e estavam em um ônibus que seguia até o município de Querência (MT), mas o veículo foi proibido de prosseguir, devido aos protestos nas rodovias federais.

Com a impossibilidade de passar, os estudantes decidiram furar o bloqueio a pé e seguir até a cidade de Querência para conseguir realizar o exame.

Segundo os estudantes, esses manifestantes estavam armados e colocaram postes no meio da pista pra ninguém passar. Depois de muita insistência, os estudantes convenceram os manifestantes, que só permitiram os alunos passarem a pé.

Uma professora dos alunos disse que o sentimento é de indignação já que eles se prepararam o ano todo para fazer a prova.

“Eles estavam armados e isso é um risco de violência aos estudantes. Os alunos entraram em contato comigo explicando que estavam muito apreensivos, se sentido humilhados, injustiçados e muitos que estão ali almejam entrar na universidade e por conta do bloqueio, eles não podiam passar. Eles estavam muito aflitos. Todos foram a pé no sol, temperatura alta, pedindo carona no meio da estrada”, disse.

Segundo a professora, o ocorrido pode prejudicar o desempenho dos alunos, já que muitos estavam aflitos e achavam que não iriam conseguir chegar a tempo.

“Eles estavam se preparando há muito tempo, estudando, fazendo cursinho e é um desrespeito muito grande. Sentimento de injustiça muito grande, de revolta, indignação porque nos dedicamos no trabalho e ensino desses estudantes”, disse.