Após descobrir traição, jovem briga com marido e incendeia casa com a filha de 7 anos dentro

Após descobrir um relacionamento extraconjugal do marido, uma jovem agrediu o companheiro e ateou fogo na casa onde eles residem, com a filha do casal dentro. Após o ocorrido, a criança, de apenas 7 anos, foi entregue ao conselho tutelar.

De acordo com informações da polícia, o casal ingeria bebida alcoólica e fazia uso de entorpecentes na residência. Na ocasião, a jovem, de 25 anos, descobriu que o marido, de 35, mantinha um relacionamento extraconjugal com a amiga dela, que também estava presente no local. O caso ocorreu em Campo Grande-MS.

A esposa iniciou uma discussão com a amiga, mas o homem interviu e defendeu a amante. Na sequência, a jovem atacou o homem com uma faca e o atingiu na cabeça superficialmente. O homem então desferiu dois socos contra a esposa.

O marido saiu da casa e a jovem ateou fogo em um colchão. O fogo se espalhou e atingiu algumas roupas e o Copo de Bombeiros foi acionado. Duas pessoas testemunharam o ocorrido e a criança, que estava dentro da casa no momento do incêndio, foi entregue ao Conselho Tutelar.

O casal foi encaminhados para a Delegacia de Atendimento à Mulher. O homem recebeu um curativo para o ferimento na cabeça. Nenhum dos dois quis prestar queixa e o caso foi registrado como lesão corporal em situação de violência doméstica e incêndio.