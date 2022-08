Ambulância e viatura dos bombeiros são atingidos por um caminhão, em AL

A viatura dos bombeiros prestavam socorro a vítima de capotamento na hora da colisão

Caminhão colide em uma ambulância do Samu e uma viatura do Corpo de Bombeiros que estavam fazendo atendimento a um capotamento de uma caminhonete em um trecho da BR-101, em Rio Largo. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (2).

Nenhum socorrista se feriu no acidente. Não há informações se o motorista do caminhão se feriu.

O Samu e os bombeiros foram acionados para o local para resgatar o motorista de uma caminhonete, uma Toyota Hilux de cor branca, que capotou na rodovia e ficou com a carroceria praticamente partida ao meio.

Quando os socorristas retiravam a vítima das ferragens, o caminhão colidiu contra as viaturas.

De acordo com um dos bombeiros que estavam no local, o motorista do caminhão pode ter cochilado antes de atingir a traseira da ambulância, que foi lançada contra a viatura do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e enviou uma equipe ao local do acidente.