Aluna é presa após suspeita de colocar fogo no corpo de colega após sofrer bullying, em Goiânia

Nessa quinta-feira, 31, uma estudante de 19 anos foi presa suspeita de colocar fogo no corpo de uma colega, de 17 anos. O ataque, segundo a Polícia Militar, se deu por conta de um episódio de bullying pelo seu bronzeamento.

A vitima estava na fila do lanche quando a agressora se aproximou pelas costas, jogou álcool na colega e colocou fogo, relatam testemunhas. A aluna foi socorrida pelos funcionários da escola, que acionaram o Corpo de Bombeiros.

A vitima teve queimaduras de 1º e 2º graus em aproximadamente 70% do corpo. A adolescente foi levada para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), e se encontra em estado grave, respirando por meio de aparelhos.

“A estudante disse que, um dia antes, a vítima tinha feito comentários pejorativos sobre o seu bronzeamento e, por isso, levou o álcool e facas para a escola. Depois do ataque, ela foi presa rapidamente pela Polícia Militar”, disse o tenente-coronel Ricardo Viana Aguiar, comandante do Batalhão Escolar.

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) disse que está acompanhando o caso, colaborando com a Polícia Civil e oferecendo apoio à família da vítima. Servidores do órgão atuarão no colégio para acompanhar os demais alunos. Uma apuração interna será feita sobre a agressão.

A suspeita pelo acidente foi levada para a Central de Flagrantes, onde foi autuada por tentativa de homicídio.