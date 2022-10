Aluna de 11 anos é flagrada com drogas dentro de mochila em escola

Dentro da mochila tinha uma com buchas de maconha, papelotes de cocaína e mais de 50 pedras de crack

Uma menina de 11 anos foi levada para a delegacia após drogas serem encontradas na mochila dela. O caso aconteceu em uma escola pública no município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Os entorpecentes foram descobertos depois de alunos sentirem um cheiro forte. A diretora então foi chamada, abriu a bolsa da aluna e encontrou o material.

Com a descoberta, a Guarda Municipal e o Conselho Tutelar foram acionados. A mãe da criança também foi chamada na escola e os envolvidos foram encaminhados para a delegacia do município.

A menina contou em depoimento que um primo pediu para ela guardar a embalagem com os narcóticos. Ela explicou ainda que não sabia qual era o conteúdo dentro da sacola.

A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse que a Secretaria de Educação já tomou as providências, mas não explicou quais são.

A Polícia Civil e Militar foram procuradas, mas até a publicação desta reportagem o g1 não recebeu nenhum posicionamento sobre o caso.