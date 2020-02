Alessandra Negrini recebe críticas por fantasia de índia em desfile no Baixo Augusta

PUBLICIDADE 

A atriz Alessandra Negrini, de 49 anos, causou diversas reações nas redes sociais ao desfilar no bloco de Carnaval Acadêmicos do Baixo Augusta fantasiada de índia. As críticas surgiram por conta da discussão sobre apropriação cultural, que tem surgido nos últimos anos durante o período do carnaval. Algumas postagens afirmavam que “índio não é fantasia”.

Em entrevista à “Folha de S. Paulo”, Alessandra Negrini tentou explicar a polêmica. “Hoje a rainha está recebendo convidados”, disse Alessandra, fazendo referência a líder indígena Sônia Guajajara.

“Hoje para mim a questão indígena é a central desse país. Ela envolve não somente a preservação da cultura deles como a preservação das nossas matas. A luta indígena é de todos nós e por isso eu tive a ousadia de me vestir assim”, completou a atriz.