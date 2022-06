Aeronave da PMDF participa de difícil operação de resgate

Policiais militares do Batalhão de Aviação Operacional da PMDF efetuaram o resgate de um piloto de parapente que caiu em região de penhasco

Neste domingo, 19, policiais militares do Batalhão de Aviação Operacional (BAVOP) da Polícia Militar do Distrito Federal efetuaram o resgate, em apoio ao Corpo de Bombeiros do Estado do Goiás (CBMGO), de um piloto de parapente que caiu em região isolada de penhasco e de difícil acesso no Vale do Paranã, próxima à Formosa-GO.

No local havia uma equipe do CBMGO, que auxiliou a equipe BAVOP em solo para extração da vítima e condução ao Hospital.

A operação foi extremamente arriscada em razão da localização e dos ventos fortes. A perícia do piloto e de toda a equipe da aeronave Fênix 03 foi fundamental, pois a tentativa de resgate por terra não obteve sucesso.

Devido ao local ser de difícil acesso foi necessário a utilização da técnica Mcguire — técnica de resgate usando cordas na qual a vítima e o socorrista seguem suspensos pela corda.

A vítima, policial militar do Distrito Federal, foi levada ao Hospital de Base consciente e com quadro estável.

Nesta segunda-feira, 20, ele será transferido para o Hospital Santa Lúcia Norte, onde deverá refazer alguns exames a fim de verificar necessidade de intervenção cirúrgica.