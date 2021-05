Advogado entra na Justiça para remover arco-íris pintado em faixa de pedestres

Para o advogado, não é por questão de preconceito com a população LBGT, mas sim uma questão de segurança no trânsito, onde pedestres e motoristas podem se confundir e causar acidentes

Na segunda-feira (17) foi comemorado o Dia Internacional Contra a LGBTFobia. Em Goiânia (GO), algumas faixas de pedestres foram pintadas com as cores do arco-íris, como forma de homenagem. Porém, por meio de uma ação na Justiça, o advogado Vinícius Maciel pediu que as faixas de pedestres voltem para o modelo original de preto e branco.

Para o advogado, não é por questão de preconceito com a população LBGT, mas sim uma questão de segurança no trânsito, onde pedestres e motoristas podem se confundir e causar acidentes.

O juiz José Proto de Oliveira deu o prazo de 72 horas para a Prefeitura de Goiânia de manifestar sobre o caso. A pasta informou que a ação seguiu “todos os trâmites das Secretarias Municipais de Cultura e Mobilidade, com a anuência do nosso prefeito Rogério Cruz e com o apoio e presença da nossa primeira dama Thelma Cruz durante o processo de pintura”.

Sobre o ocorrido, a prefeitura informou que “as equipes técnicas vão se reunir junto com a procuradoria do município para discutir e responder a essa demanda”.

Na petição, o advogado citou o Código Brasileiro de Trânsito (CBT) e disse que as cores padrão são preto e branco.