Adolescente tentou incendiar a casa da própria mãe em Imperatriz

Um jovem ameaçou atear fogo no imóvel em que morava com a própria mãe, no bairro Bacuri, em Imperatriz, município localizado a 629 km de São Luís.

De acordo com informações da PM-MA, o jovem teria iniciado uma discussão, em casa, com a mãe, quando começou a quebrar alguns objetos do local.

O adolescente também está sendo investigado por ser suspeito de tê-la agredido, instantes antes de se dirigir a um estabelecimento e comprar gasolina, para tentar atear fogo na residência.

Ao retornar para casa, o suspeito, também portando um isqueiro, teria aberto o gás de cozinha e despejado gasolina nas dependências do local.

Após denúncias de testemunhas, a Polícia Militar do Maranhão (PM-MA), em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) se dirigiram até a residência e mediaram a situação com o jovem, que se entregou. O suspeito foi encaminhado para o Hospital Municipal de Imperatriz, para receber atendimentos psicológicos.