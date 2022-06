Adolescente escreve carta denunciando pai por violência sexual no Ceará

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha, uma adolescente de 12 anos, em Caucaia, na Região de Fortaleza

Nesta quinta-feira, 09, um homem de 34 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha, uma adolescente de 12 anos, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O crime foi descoberto após a vítima escrever uma carta contando sobre os abusos e entregar para uma das irmãs.

Na carta, a adolescente relata que os estupros começaram quando ela ainda tinha 7 anos e tentou várias vezes denunciar o pai, mas não conseguiu. A vítima afirma, ainda, que ninguém em casa percebia os abusos sofridos por ela porque ela “conseguia disfarçar bem”.

“Todo dia eu sou uma crianssa alegre mas por dentro é tudo desmoronado. Depois de vc ler isso denuncei ele por que eu só vouto pra casa cuando ele ñ tiver mais ai. A não cer que pricise de min pra denunciar ele. Eu não tô muinto lonje de casa (sic)”, escreve a adolescente na carta entregue à irmã.

O caso passou a ser investigando em julho de 2021, quando os abusos sofridos pela adolescente foram denunciados à Delegacia de Defesa da Mulher pela família da vítima. Segundo a Polícia Civil, os abusos ocorriam na casa da adolescente que, até então, morava com o pai, suspeito do crime.

Com o fim das apurações, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável contra o suspeito. Ele estava foragido sido localizado em um bairro de Caucaia.

Carta escrita pela vítima

“Eu vou diser uma coisa que eu ñ tenho coragem de contar pra ninguém. É o seguinte, deis dos meus 7 anos de vida eu sou abusada pelo meu pai, sim pelo meu próprio pai. Eu não tenho medo de contar é qui a condição da minha família ñ é muito boa mesmo ele e minhas irmãs trabalhando. Ñ dá para pagar todas as contas e tudo tá bastante caro. Antes ele fazia as coisas comigo e eu não tinha coragem de fazer nada. Mas hoje em dia deis do ano passado eu concigo faser que ele ñ fassa nada comigo. Eu a uns dias atrás eu tentei denunciar ele mais não deu certo ñ cei porque. Tô cansada de ficar cendo mandada por ele e levar tudo de boa por conta das pessoas da que de casa e tambén cuando eu ñ vou de respeito com ele a mãe briga comigo. Eles ñ percebe nada porque eu concigo disfarssa bem mais agora pouco eu dei rabesaca pra ele e a mãe tava brigando comigo. Todo dia eu sou uma crianssa alegre mas por dentro é tudo desmoronado. Depois de vc ler isso denuncei ele por que eu só vouto pra casa cuando cuando ele ñ tiver mais ai. a não cer que pricise de min pra denunciar ele. eu não tô muinto lonje de casa. Tô nun lugar que pega internet então manda menssagem pro (nome de uma pessoa) que eu tô com celular dele por que eu ñ sou burra né (sic).