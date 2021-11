Adolescente denuncia ter sido estuprada por cerca de 400 homens

Pelo menos dois policiais estariam entre os abusadores. Até o momento, sete pessoas foram presas

Uma menina de 16 anos denunciou, na semana passada, ter sido estuprada por cerca de 400 homens. Ao menos dois policiais estariam entre os abusadores. O caso ocorreu no estado de Maharashtra, na Índia. A polícia local prendeu sete suspeitos até o momento.

A vítima vivia em situação de rua. Ela contou que estava pedindo dinheiro em um ponto de ônibus quando teria sido forçada por três homens a trabalhar com sexo.

De acordo com o presidente do Comitê de Bem-Estar Infantil da Índia (CWC), a menina conseguiu identificar pelo menos 25 suspeitos de cometerem estupro. Em um comunicado na segunda-feira (15), a polícia local informou que registrou casos contra oito homens – incluindo um menor – relativos a estupro e à lei de proteção de crianças contra crimes sexuais.

As autoridades também registraram um caso sob a Lei de Proibição do Casamento Infantil. Em depoimento, a menina disse à polícia que se casou aos 13 anos com um homem de 33 anos que a abusou sexualmente. A vítima também contou que foi abusada sexualmente por seu pai, o que a levou a deixar as duas casas e dormir no ponto de ônibus.

A ativista dos direitos das mulheres Yogita Bhayana disse que este é “o caso mais trágico (de estupro) da história”. “Esta menina foi torturada todos os dias”, disse ela, acrescentando que a polícia falhou em protegê-la. “Queremos uma ação estrita contra todos os culpados”, pediu Yogita.