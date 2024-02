Adolescente de 17 anos é apreendido com 204 comprimidos de ecstasy em MT

Com autorização da mãe, os policiais realizaram buscas no quarto do jovem

No sábado (17), um adolescente de 17 anos foi apreendido sob acusação de tráfico de drogas em Colíder, localidade situada a 648 km de Cuiabá. A Polícia Militar conduziu a operação, resultando na apreensão de 204 comprimidos de ecstasy, uma substância recreativa conhecida por induzir estados de euforia.

Segundo relatos das autoridades, uma denúncia anônima levou as equipes até um ponto de venda de drogas nos arredores de um bar, no bairro Jardim Alegre. Ao serem questionada sobre as características do suspeito, a proprietária do estabelecimento identificou-o como sendo seu próprio filho. Com autorização da mãe, os policiais realizaram buscas no quarto do jovem, onde encontraram os 204 comprimidos de ecstasy e uma quantidade de maconha.

O adolescente foi detido em flagrante e encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a delegacia da cidade.