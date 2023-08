Adolescente de 15 anos esfaqueia ex-namorada na frente de escola

O ex-casal teria se envolvido em um desentendimento, o agressor atingiu golpes no pescoço e braço da vítima

Uma adolescente de apenas 15 anos foi vítima de esfaqueamento por seu ex-namorado, também de 15 anos. O caso aconteceu em uma escola, situada na região central de Porto Alegre.

Conforme relatos, o ex-casal teria se envolvido em um desentendimento, o agressor atingiu golpes no pescoço e braço da vítima.

A Brigada Militar foi acionada e conseguiu apreender o agressor no local. Já a garota ferida, foi prontamente encaminhada para receber atendimento médico no Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde encontra-se em estado estável, mas ainda requerendo cuidados médicos.

O agressor foi conduzido à Divisão Especial da Criança e do Adolescente (Deca) da Capital para os procedimentos legais cabíveis. Por questões de proteção e em conformidade com as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os detalhes dos envolvidos foram resguardados pelas autoridades responsáveis.