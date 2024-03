Adolescente de 13 anos é abusada dentro de ambulância no CE

No domingo (24), um homem de 36 anos foi detido sob suspeita de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos, enquanto ambos estavam em uma ambulância no município de Ararendá, a cerca de 330 quilômetros de Fortaleza.

A ambulância municipal foi chamada para buscar um paciente idoso na localidade de Lagoa de Santo Antônio, na zona rural. O idoso, debilitado, estava acompanhado de seu filho, o homem de 36 anos, que acabou sendo preso.

Durante o trajeto, a mesma ambulância recolheu outra paciente, a adolescente de 13 anos, que estava na localidade de Lagoa dos Bois, sofrendo de diarreia e vômito agudos. Ela foi colocada na parte traseira do veículo, junto com o idoso e seu filho, enquanto a mãe dela seguiu na frente com o motorista.

Segundo relatos da polícia militar, os quatro passageiros da ambulância não se conheciam e nunca haviam interagido antes. O abuso sexual aconteceu durante o trajeto entre a Lagoa dos Bois e o hospital de Ararendá.

Ao chegar ao hospital, a adolescente desembarcou da ambulância nervosa e relatou à mãe o que havia acontecido. Segundo a vítima, o homem também tentou tocá-la. Após chegarem à unidade de saúde, o homem de 36 anos deixou seu pai desacompanhado e partiu do local.

O homem foi encontrado bebendo em um bar do município. A polícia deu voz de prisão ao homem, que não ofereceu resistência.