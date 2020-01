Acusada de dar morfina a bebês é presa

PUBLICIDADE 

Acusada de dar morfina para recém-nascidos, uma enfermeira alemã foi presa no Hospital Universitário da cidade de Ulm. Uma equipe médica da unidade de saúde percebeu que cinco bebês internados no local apresentaram problemas respiratórios quase no mesmo dia.

A equipe resolveu, então, realizar exames e encontraram morfina na urina das crianças. Nesse momento, decidiram que iriam acionar a polícia local.

Durante as investigações, os policiais revistaram os armários de todos que estavam de plantão em 20 de dezembro de 2019, quando começaram os sintomas. Com isso, encontraram uma seringa suja, com traços de morfina.

A dona do armário foi presa e nega ter cometido o crime. Os bebês já passam bem e não é esperado que tenham sequelas por causa do remédio.