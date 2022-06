Acidente entre dois carros e uma moto na EPNB deixa cão morto

Na madrugada desta quarta-feira, 08, o CBMDF atendeu a uma ocorrência de acidente de trânsito com dois veículos de passeio e uma moto

Na madrugada desta quarta-feira, 08, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empenhando 03 viaturas e 12 militares, de acidente de trânsito com dois veículos de passeio e uma moto.

O acidente ocorreu no Riacho Fundo, na via EPNB, sentido Plano Piloto, próximo ao Mercado Assaí.

Segundo testemunhas que estavam nos automóveis, o condutor de um dos carros tentou desviar de um cachorro na pista e acabou se envolvendo na colisão com outro carro e uma motocicleta.

A Motocicleta Honda CG 160 Fan de cor preta, conduzida pelo senhor W.N.S de 40 anos, foi encontrado caído com parte do corpo embaixo de um dos carros. Ele foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital de Base do DF, queixando-se de dores na pelve e no tórax, porém estava consciente, orientado e estável.

O GM Prisma de cor preta, que era conduzido pelo senhor B.V.S de 24 anos, foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital de Base do DF, apresentando contusão na face e suspeita de fratura na mão direita. Estava consciente, orientado e estável.

O Renault Logan de cor prata, conduzido pela senhora F.M.M, de 29 anos, que não se feriu.

Em um dos carros também estava a senhora P.S.S, foi atendida e transportado, consciente, pelo CBMDF ao Hospital de Base do DF, queixando-se de dores na cervical, no abdome e na mão esquerda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cachorro, que foi atropelado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O trânsito teve de ser interditado durante o atendimento, tendo parte do fluxo de veículos desviado para vias alternativas e permaneceu aos cuidados da PMDF.