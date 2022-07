38ª DP deflagra operação e prende traficante com arma de fogo

A PCDF deflagrou a Operação KSO, resultando na prisão em flagrante de um rapaz, de 19 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio do trabalho investigativo da equipe da 38ª Delegacia de Polícia, deflagrou a Operação KSO, resultando na prisão em flagrante de um rapaz, de 19 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munição.

De acordo com a delegacia, a operação ocorreu a partir de denúncias sobre a venda de skunk, na região do Taguaparque, realizada por um morador da Colônia Agrícola Samambaia.

Os policiais realizaram monitoramento no local, identificando o suspeito e ao avistá-lo em atitude duvidosa. Na abordagem policial, foram encontradas uma porção de maconha, do tipo skunk, com o envolvido.

Na casa do suspeito, os policiais encontraram outras porções da mesma droga, já embaladas e fracionadas para difusão ilícita. Foram ainda encontradas uma arma de fogo, de fabricação caseira, três munições e uma balança de precisão.

O autuado foi recolhido à carceragem da PCDF. Somadas, as penas dos crimes perpetrados, as penas poderão alcançar até 18 anos de prisão.