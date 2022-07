19ª DP prende acusado de roubar mulheres em Ceilândia

Nessa terça, 12, a PCDF realizou a prisão preventiva contra um homem acusado de cometer roubos contra mulheres na região norte de Ceilândia

Nessa terça-feira, 12, a Polícia Civil do Distrito Federal — PCDF, por intermédio do trabalho investigativo da equipe da 19ª DP, realizou o cumprimento a mandado de prisão preventiva contra um homem, de 36 anos, acusado de cometer roubos contra mulheres na região do Setor P Norte de Ceilândia.

De acordo com a delegacia, o investigado já havia sido preso anteriormente por policiais da 19ª DP, porém foi posto em liberdade e voltou a cometer roubos na mesma região, sempre utilizando uma bicicleta e arma de fogo para roubar o aparelho celular de vítimas do sexo feminino.

“Após a identificação e reconhecimento do autor, ele foi denunciado por roubo majorado pelo Ministério Público, que se manifestou favorável ao pedido de prisão preventiva requerido pela PCDF, sendo deferido pela Justiça”, destaca o delegado-chefe adjunto da 19ª DP, Thiago Boeing.

Após as providências legais, o preso segue recolhido no sistema prisional, à disposição do Judiciário.