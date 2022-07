19ª DP deflagra Operação Transporte Seguro em Ceilândia

Nessa segunda, 18, a PCDF deflagrou a primeira fase da Operação Transporte Seguro para reprimir crimes de roubo em interior de ônibus

Nessa segunda-feira, 18, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio do trabalho investigativo da equipe 19ª DP, deflagrou a primeira fase da Operação Transporte Seguro para reprimir crimes de roubo em interior de transporte coletivo na região do Sol Nascente — Ceilândia.

De acordo com a autoridade policial da 19ª DP, a operação contou com todo o efetivo da unidade policial e apoio de equipes da Divisão de Operações Especiais — DOE/PCDF e de policiais militares do 8º e 10º BPM.

A ação se deu entre 17h e 22h, no Trecho II do Sol Nascente, próximo à sede da Administração Regional do Sol Nascente.

Durante as diligências, os policiais realizaram buscas em pelo menos 21 coletivos de três empresas responsáveis pelo transporte público dessa localidade.

“Todos os passageiros e funcionários dessas operadoras de transporte coletivo receberam orientações e informações sobre a necessidade e continuidade da ação policial por parte das forças de Segurança Pública, visando reduzir os índices de criminalidade e promover mais segurança aos usuários que utilizam, diariamente, transporte coletivo”, ressalta o chefe da 19ª DP, delegado Vander Braga.