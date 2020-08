Veja as imagens da explosão na área portuária de Beirute

PUBLICIDADE

Uma forte explosão ocorreu na região portuária da capital do Líbano, Beirute, na tarde desta terça-feira, 4, deixando pelo menos 27 mortos e 2.500 feridos.

O presidente do Líbano, Michel Aoun, convocou uma reunião de emergência do Conselho de Defesa Supremo, de acordo com uma postagem do Twitter oficial da presidência. O primeiro-ministro, Hassan Diab, decretou luto para a quarta-feira.

A Marinha do Brasil informou, em nota, que os militares que compõem a Força Tarefa Marítima (FTM), em missão no Líbano, “estão bem e não há feridos”.

“A Marinha do Brasil (MB) informa, com relação à explosão ocorrida em Beirute, hoje, que todos os militares componentes da Força Tarefa Marítima (UNIFIL) da MB estão bem e não há feridos”, diz o texto divulgado pela assessoria de imprensa da Marinha.

Com informações do Estadão Conteúdo