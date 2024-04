Visão de Jogo: o segredo por trás das melhores assistências do futebol

No Brasil, o termo “garçom” é utilizado para representar aqueles jogadores que dão passes para que outro finalize um ataque e marque o gol. Como tal, o papel desse atleta é gigante dentro do campo.

Para quem acompanha o futebol apenas superficialmente, pode parecer que somente alguns atletas se destacam em campo, chamando a atenção por seus ataques assertivos ou jogadas arriscadas. Na verdade, as coisas são bem mais complexas (e interessantes!), o que os apaixonados conhecem bem.

Para que um grande atacante seja bem-sucedido durante uma partida, é inestimável que ele tenha o apoio de uma boa defesa e meio-campo, os quais garantem que exista o espaço necessário para que ataques sejam feitos. Esse é o trabalho de assistência, um elemento nem sempre celebrado no futebol.

Nesse texto nós vamos falar não somente sobre os atletas brasileiros do presente e do passado com as melhores assistências, mas também explicar o segredo por trás dessa estratégia. Para assumir uma posição tão importante, os atletas precisam ter excelente visão de jogo e antecipar as jogadas futuras.

O que é a “visão de jogo”?

De acordo com o site https://www.visaodejogo.com.br, a visão de jogo é a capacidade de ver o futebol em todos os seus aspectos e nuances, muito além do ataque imediato ou do apego pelo time do coração. É a capacidade de antecipar jogadas e planejar de acordo, uma ideia muito similar àquela aplicada por apostadores durante os jogos realizados online.

Naturalmente, esse tipo de antecipação pede informações adequadas, as quais, no âmbito dos jogos esportivos online, podem ser encontradas no site Visão de Jogo, o qual organiza uma série de dados sobre as apostas, incluindo as melhores casas e estatísticas do dia.

No caso da visão de jogo fora das apostas esportivas, isso inclui o acompanhamento de notícias sobre o esporte, o abandono do “clubismo”, a valorização de todas as posições dentro do campo e as ideias fora da caixa. Quando analisamos informações e pensamos para o futuro, a visão de jogo se aprimora.

5 exemplos de jogadores com excelentes assistências

A melhor maneira de compreender como as assistências no futebol acontecem é a partir de bons exemplos. Nessa lista nós selecionamos 5 dentre os melhores jogadores, entre estrelas do momento e lendas antigas do esporte, famosos pela função de “garçom” e sua contribuição para as conquistas.

1 – Neymar

Neymar é um dos maiores futebolistas brasileiros da atualidade, e um que normalmente é visto nas posições de ataque, o que é redutível às suas capacidades. Na assistência, ele já foi responsável por 257 jogadas, entre clubes nacionais e internacionais e performances com a camisa da nossa seleção.

2 – David Beckham

É impossível fazer uma lista sobre as melhores assistências do futebol nacional e internacional sem incluir aquele que é conhecido como o “rei das assistências”, o britânico David Beckham. Em sua longa trajetória no futebol europeu, as jogadas dessa natureza foram vistas em parte das suas 725 partidas.

3 – Vini Jr.

Se teve um jogador que se destacou na assistência em anos recentes, esse jogador com certeza é Vini Jr. Ao lado de Neymar, o atleta é o maior garçom brasileiro jogando na Europa em sua posição no Real Madrid. A expectativa é que esses números aumentem, considerando que Vini Jr. está em seu auge.

4 – Pelé

O rei do futebol brasileiro não requer apresentações, mas a posição de assistência não é uma normalmente associada ao maior futebolista do país. Os números, porém, não mentem: ao longo de sua gloriosa jornada, o rei foi responsável por mais de 350 assistências, o topo dentre jogadores daqui.

5 – Lionel Messi

Fechando a lista está aquele que é considerado por muitos o melhor futebolista de todos os tempos: Lionel Messi. Segundo colocado em número de gols na história do futebol, ele também ocupa uma posição de destaque entre assistências, com 362. Isso o coloca em primeiro lugar como maior garçom.

Como deu pra perceber, todos os atletas mencionados acima possuem uma excelente visão de jogo, indo muito além de observar apenas as jogadas imediatas. Para os apaixonados pelo futebol, aplaudir os grandes garçons é uma maneira de demonstrar sua importância na conquista de grandes títulos.