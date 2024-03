Messi elege 4 candidatos à próxima Bola de Ouro; um deles é brasileiro. Quem será?

Lionel Messi já ganhou 8 Bolas de Ouro e, aos 36 anos, parece conformado em passar a sua “coroa” para outros jovens jogadores.

Numa entrevista ao site SPORTbible, uma publicação de Dale Street, no Northern Quarter de Manchester, Reino Unido, fez as suas previsões para o futuro.

O argentino elogiou os dois atletas que terminaram abaixo dele entre os três primeiros candidatos da última Bola de Ouro (Haaland e Mbappé), mas também deu destaque ao brasileiro Vinícius Jr, do Real Madrid. E ainda fez menção especial para o jovem prodígio do Barcelona, ​​Lamine Yamal, de 16 anos, que já é o goleador mais jovem da Espanha e parece ter um futuro brilhante pela frente.

O site SPORTbible pareceu incomodado com o fato de Messi não ter incluído o inglês Bellingham entre os candidatos do futuro. Por isso, o título da matéria é: “Lionel Messi despreza Jude Bellingham ao nomear os jogadores que ele acha que irão disputar a próxima Bola de Ouro”.

