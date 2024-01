GameFi: uma abordagem gamificada para ganhar criptomoeda

Os jogos play-to-earn estão sacudindo o mercado de jogos tradicionais. Em essência, esses jogos de criptomoeda “jogue para ganhar” monetizam a experiência de jogo usando a tecnologia blockchain. A principal diferença em relação aos jogos típicos é que, em vez de ganhar, os participantes jogam para receber recompensas – imagine o Banco Imobiliário, mas com dinheiro real em jogo.

Não deveria ser surpresa que esses jogos jogue para ganhar – também conhecidos como GameFi – estejam ganhando popularidade rapidamente devido ao seu potencial para compensar os jogadores pelo seu tempo e esforço. Quem não adoraria a perspectiva de ganhar dinheiro enquanto se diverte? Claro, é um aspecto incrível da tecnologia GameFi.

Na comunidade GameFi, também existem projetos mais recentes, como o CoinFantasy, que estão tentando fazer seu nome. Esses jogos são o caminho que os jogos na Internet irão seguir, na minha opinião, como pode ser visto pelo seu rápido aumento em popularidade. Que pensamentos você tem sobre isso? Os jogos em blockchain são o caminho do futuro? Iremos nos aprofundar no domínio dos jogos GameFi neste ensaio. Também falaremos sobre como surgiu, diferentes estratégias de monetização e perspectivas.

Apresentando GameFi e o mecanismo por trás dele

Uma combinação das palavras “jogo” e “finanças”, “GameFi” descreve jogos blockchain que fornecem incentivos financeiros aos jogadores. Incentivos no jogo, como terrenos virtuais, tokens criptográficos, avatares e outros NFTs, são frequentemente obtidos pelos usuários por meio da conclusão de trabalhos, competição de jogadores ou progressão de nível. Os videogames jogue para ganhar permitem que você compre itens do jogo e depois os mova para fora do ambiente virtual do jogo, em contraste com os videogames típicos.

De acordo com a especialista do setor Tracy Spaight, uma das divisões de expansão mais rápida no negócio de videogames é a GameFi. Spaight é o chefe da gamificação da Synesis One, que é supostamente a primeira organização autônoma descentralizada do mundo, ou DAO, para cultivo de produção de dados. Peter tem mais de 20 anos de experiência em design de jogos.

Embora o mercado ainda seja relativamente jovem, ele afirmou que o “novo tipo de propriedade” possibilitado pela estrutura do negócio é o que mais o entusiasma na GameFi.

Os videogames costumavam ser armazenados em servidores centralizados que pertenciam a uma empresa de jogos, que tinha autoridade implícita para desligar o mundo sempre que quisessem. Além disso, as roupas, armas e recompensas que os jogadores acumularam ao longo de seus personagens não eram verdadeiramente suas. Tudo não tinha significado real fora do jogo e simplesmente existia lá. Como os produtos GameFi são descentralizados e dependem da tecnologia blockchain, esse não é o caso.

Aspectos revolucionários do GameFi

Nos programas GameFi, ideias DeFi como produção agrícola, mineração de liquidez e estaqueamento estão se tornando mais populares. Todas essas são mais opções para os jogadores obterem receita passiva no jogo. Para acessar novos níveis ou comprar mais produtos no jogo, os jogadores podem apostar seus ativos no jogo para ganhar juros anuais e outros prêmios. Os jogadores também podem usar seus ativos do jogo como garantia para contrair empréstimos ao mesmo tempo.

Em contraste com a produção centralizada de jogos tradicionais, os projetos GameFi têm o potencial de incluir os usuários na tomada de decisões. Certos jogos permitem que os jogadores votem nas próximas atualizações, concedendo aos membros da GameFi DAO (Organização Autônoma Descentralizada) direitos de voto das partes interessadas. A GameFi torna-se genuinamente participativa quando os detentores de tokens podem propor e votar em mudanças no projeto usando DAO. Estas propostas normalmente têm um componente financeiro, como quando os membros do DAO votam para aumentar o prêmio para uma determinada ação no jogo. Para participar do GameFi DAO, você precisa possuir o token de governança desse projeto. Geralmente, a quantidade de tokens que você possui corresponde diretamente ao seu poder de voto.

GameFi VS Jogos Tradicionais

Como muitas outras tendências baseadas em blockchain, a GameFi está começando a causar agitação no mercado convencional de jogos online. Com a integração das tecnologias DeFi, NFTs e blockchain, a GameFi está revolucionando os jogos online. Embora existam muitas variações nos projetos GameFi, a maioria dos jogos NFT e criptomoedas conhecidos têm características que os diferenciam dos jogos online convencionais.

Modelo Jogue para Ganhar

A característica inovadora das iniciativas GameFi é a abordagem de jogar para ganhar. Você pode ganhar dinheiro negociando ainda mais as recompensas do seu jogo em bolsas de negociação em tempo real. Experimente um bot de negociação automática como o Trader AI para negociar as recompensas ganhas. Jogos convencionais da Internet que geram receita por meio de publicidade, marketing de afiliados e compras no aplicativo. Para ajudá-lo a vencer ou ter vantagem sobre outros jogadores, você gasta dinheiro como jogador comprando itens do jogo. Naturalmente, os operadores de jogos recebem um benefício direto desse investimento.

Além disso, se você é como a maioria dos jogadores que cresceram jogando videogames online populares, como PlayerUnknown’s Battlegrounds e Minecraft, estará acostumado com moedas de jogo muito procuradas que não valem nada fora do ambiente de jogo. Você não recebe nenhuma recompensa pelo tempo e esforço que dedica a jogar esses jogos online, exceto diversão.

A nova perspectiva da GameFi

Os jogos de criptomoeda “jogue para ganhar” permitem que os jogadores agreguem valor do mundo real às compras no jogo, que é onde eles invertem o script. Os produtos e bens do jogo são mantidos em um blockchain ou livro-razão público distribuído, que é alimentado por uma rede de criptomoedas. Os produtos e tokens do jogo podem ser trocados por criptomoedas e, eventualmente, por dinheiro real, graças à tecnologia blockchain.

Os jogadores online compram coisas diretamente do jogo, como dinheiro, armas e vidas extras, personagens personalizados, roupas, avatares, acessórios, etc., para melhorar sua experiência de jogo e avançar. A compra de conteúdo nas lojas dos criadores de jogos durante o jogo tradicional enriquece os desenvolvedores e não os usuários. Isto pode restringir a experiência de jogo online dos utilizadores, especialmente aqueles com recursos financeiros limitados. Por outro lado, nos jogos com criptomoedas, essas transações ocorrem por meio da troca de ativos valiosos entre os jogadores e são feitas usando criptomoedas.

Despesa inicial mínima ou zero

Comparados aos jogos tradicionais, os jogos GameFi são mais acessíveis porque a maioria deles pode ser baixada e jogada gratuitamente. Embora não haja taxas iniciais, certos jogos podem exigir que você compre personagens, tokens e outros itens do jogo antes de poder jogar.

Mecanismos facilmente aprendidos

Mecânicas de jogo simples são usadas em projetos GameFi, o que os torna simples de usar e compreender. Esta abordagem fácil reduz a barreira de entrada e incentiva uma adesão significativa. Todos os níveis de habilidade e idades dos jogadores podem jogar com facilidade.

O próximo capítulo na história dos jogos GameFi

A GameFi só agora está começando a se tornar amplamente utilizada, embora suas raízes estejam nos estágios iniciais do desenvolvimento da criptomoeda. A enorme popularidade do Axie Infinity e Gods Unchained são frequentemente usados como exemplos para mostrar como esta nova e fascinante tendência está se desenvolvendo. Com mais de um milhão de jogadores ativos diariamente, o popular projeto GameFi se tornou o primeiro a atingir US$ 1 bilhão em vendas de tokens em agosto de 2021. A tecnologia subjacente aos jogos de criptomoeda está se desenvolvendo continuamente a tal ponto que novas iniciativas GameFi estão atraindo grandes seguidores de fãs e institucionais. apoio.

De acordo com analistas do setor, é mais provável que a tecnologia blockchain seja amplamente adotada e usada através do portal de jogos de criptomoedas. Quanto mais os jogadores tradicionais se familiarizarem com as iniciativas da GameFi, mais familiaridade eles terão com a criptomoeda.

