Corinthians bate Deportivo Cali com gol contra e vence a primeira na Libertadores

O Corinthians fez valer o mando de campo, foi superior, e, graças a um gol contra, garantiu sua primeira vitória na Libertadores de 2022. Precisando vencer a todo custo na Neo Química Arena, três pontos atrás de todos os adversários do Grupo E da Libertadores, o clube paulista bateu o Deportivo Cali por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (13), e deixou tudo igual na chave. O tento foi anotado por Caldera, defensor do time visitante.



Com o resultado obtido em Itaquera, todas as equipes do grupo somam três pontos ao fim da segunda rodada. Além do clube alvinegro paulista e da equipe colombiana, Boca Juniors e Always Ready têm uma vitória cada. Pelo saldo de um gol positivo, o clube de Cali lidera.



O próximo compromisso dos comandados de Vítor Pereira será pelo Campeonato Brasileiro, no sábado (16), novamente em Itaquera, diante do Avaí, às 19h (horário de Brasília). Na terceira rodada da Libertadores, no dia 26 (terça-feira), às 21h30 o clube alvinegro recebe o Boca Juniors, enquanto o Deportivo Cali visita o Always Ready no dia 28.



O Corinthians foi dominante durante toda a primeira etapa, construindo suas jogadas por baixo e também pela bola parada, e levou perigo com Fábio Santos e Mantuan. Jô chegou a marcar, mas estava impedido. Já Willian até tirou o grito de gol da torcida alvinegra, mas a cobrança de falta tinha parado na rede pelo lado de fora. O cenário se repetiu na etapa final, com uma diferença: o gol. O clube alvinegro seguiu pressionando: primeiro, parou na trave com Mantuan; depois, foi premiado com um gol contra de Caldera, que tentou cortar rebote de De Amores e cabeceou para a própria meta.



Mais fechados, os colombianos tentaram avançar nos contra-ataques, e sobretudo com as bolas alçadas na área corintiana. Mas foi deles a melhor oportunidade do primeiro tempo, quando Burdisso subiu e obrigou Cássio a fazer grande defesa em cabeceio após escanteio pela direita.



Maycon não fez boa partida em sua reestreia pelo time alvinegro, na Bolívia, onde o Corinthians saiu derrotado por 2 a 0 ante o Always Ready. O volante se recuperou e foi bem na vitória contra o Botafogo, e nesta quarta-feira teve mais um ótimo desempenho. Com marcação firme e distribuindo bem o jogo pelo meio, o camisa 5 ajudou Renato Augusto e Paulinho a flutuarem mais pelo campo de ataque. Aos 15 minutos do segundo tempo, deu lugar a Du Queiroz.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos (Lucas Piton); Maycon (Du Queiroz), Paulinho (Giuliano) e Renato Augusto; Willian (Bruno Melo), Gustavo Mantuan e Jô (Róger Guedes). T.: Vítor Pereira.

DEPORTIVO CALI

De Amores; Aldair Gutiérrez, Burdisso (Caldera), Marsiglia e Mafla (Robles); Congo, Camargo (Luna), Vasquéz (Ramos), Teo Gutiérrez (Cabezas) e Velasco; Angelo Rodríguez. T.: Rafael Dudamel.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Eber Aquino (PAR)

Auxiliares: Eduardo Cardozo (PAR) e Julio Aranda (PAR)

Cartões amarelos: Paulinho, Gil e João Victor (COR); Mafla, Aldair Gutiérrez e Rafael Dudamel (DEP)

Gol: Caldera (DEP), contra, aos 22 minutos do 2º tempo