Depois de aparecer no Caldeirão do Huck como The Wall, o jogo Plinko online ganhou o Brasil. Com a sua jogabilidade simples e divertida, além de ganhos de até R$50 mil por rodada, é um game ideal para todos os tipos de jogadores.

Sites como o Spin Casino são especializados em jogos de Plinko e de cassino online em geral, sendo ótimas alternativas para quem está procurando por mais adrenalina e a chance de ganhar dinheiro extra!

Onde jogar Plinko online no Brasil

Vantagens de jogar Plinko online

Prêmios de até R$50 mil em dinheiro

Totalmente em português

Fácil de entender

Você ajusta a dificuldade do jogo

Apostas a partir de R$0.10

Jogo seguro, legal e confiável

Disponível nos melhores cassinos brasileiros Desvantagens de jogar Plinko online Não oferece rodadas grátis Sem versão de Plinko ao vivo Fruto da nova leva de jogos de cassino online chamados de crash games, o Plinko foi lançado em 2021 – logo depois que a Spribe desenvolveu o Aviator. Com um estilo de jogo rápido e simples, além de multiplicadores de mais de 10.000x sua aposta , o Plinko é perfeito tanto para novatos quanto para jogadores experientes de cassino online. >> Jogue Plinko online agora Como funciona o Plinko: Principais recursos e informações importantes Estúdio de jogos: Spribe Chances de Ganhar – RTP: 97% Aposta mínima: R$1 Aposta máxima: R$500 Ganhos máximos: R$50 mil por rodada Linhas de pagamento: Até 16 pinos Variações: Plinko Goal, Plinko Go, Plinko XY, Plinko XY Ball 2 Recursos de bônus: Dificuldade ajustável, multiplicadores de até 10.000x Onde jogar Plinko: Spin Casino , Jackpot City , Playzilla O Plinko, também conhecido como jogo da bolinha que cai no buraco, foi criado com inspiração em um antigo programa de televisão americano. A ideia é simples: uma bola cai no topo e passa por pinos até cair em determinado multiplicador.

Como funciona o Plinko Basicamente, o Plinko funciona assim: você escolhe a quantidade de pinos e a cor do multiplicador antes de iniciar o jogo . É possível escolher verde, amarelo ou vermelho. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Quando o número de pinos é maior, suas chances de ganhar diminuem, mas os pagamentos aumentam! O mesmo vale para a cor selecionada. No vermelho, os multiplicadores são fantásticos, mas as chances de fazer a bolinha cair na linha verde ou na linha amarela são maiores do que na linha vermelha. Há várias versões do Plinko online nos melhores cassinos online brasileiros. A versão da Spribe é uma das variantes mais populares , mas você pode explorar outras alternativas, como Plinko X, Plinko Goal, Plinko Go ou Plinko XY.



Como jogar Plinko online?

Para jogar Plinko online com dinheiro de verdade, é preciso criar uma conta em um site confiável, licenciado e seguro com o jogo. Abaixo, mostramos o passo a passo:

Escolha um site de Plinko online brasileiro

Recomendamos que você escolha o Spin Casino, o melhor cassino para jogar Plinko no Brasil.

Depois, clique em “Registrar” para criar a sua conta na plataforma.

Crie sua conta de jogo de Plinko

Preencha o formulário com todos os dados solicitados (usuário, senha, CPF, endereço, telefone, etc).

Ganhe seu bônus de Plinko online

Seu depósito de R$30 ou mais será dobrado até R$2.000.

Entre as opções de pagamento, você pode escolher o Pix, transferência bancária e carteiras eletrônicas.

Comece a jogar Plinko na internet

No Spin Casino, o Plinko sempre aparece entre os primeiros jogos da página inicial. Em outros sites, talvez seja necessário procurar pelo Plinko na barra de pesquisa.

Então, abra o jogo e escolha entre o Plinko grátis (modo demo) ou com dinheiro real.

Depois, escolha o número de pinos e comece a jogar.

Qual é o melhor site para jogar Plinko?

O Spin Casino é o melhor site para jogar Plinko no Brasil, já que oferece a experiência mais completa, segura e confiável. Abaixo, mostramos alguns motivos que o elegeram na 1ª posição do ranking:

Bônus de R$5.000 para jogar Plinko online – dividido nos 3 primeiros depósitos

Bônus grátis todos os dias – na Roda da Fortuna

Plinko grátis – aprenda a jogar Plinko antes de apostar dinheiro de verdade

Site de Plinko confiável e seguro – cassino online licenciado e com excelente reputação

Paga no Pix – depósitos e saques super rápidos

Ajuda em português – com atendentes brasileiros disponíveis 24 horas por dia

Vale lembrar que além de ser a melhor casa de apostas com Plinko no Brasil, o Spin também oferece o Bingo online Pix e mais 650 jogos de cassino no total.

Qual o melhor jogo de Plinko?

Entre os diversos games de Plinko, aqui está nosso ranking dos 5 melhores jogos de Plinko do Brasil:

1. Plinko da Spribe

Considerado o melhor jogo de Plinko no ranking, o Plinko da Spribe destaca-se pela sua interface minimalista e mecânica de jogo suave.

O que torna este jogo único é a sua abordagem moderna e a integração com tecnologias de blockchain, oferecendo transparência total e justiça provada. Além disso, a Spribe adiciona um elemento social, permitindo aos jogadores interagirem entre si durante o jogo.

>> Jogar Plinko Spribe

2. Bitcoin/Crypto Plinko

A versão do Plinko com criptomoedas aceita apostas com Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. Disponível nos melhores cassinos de Bitcoin, oferece uma maneira de jogar Plinko que também pode funcionar como um investimento, dependendo da volatilidade do mercado de criptomoedas.

>> Jogar Bitcoin Plinko

3. Plinko Go

Plinko Go é conhecido pela sua capacidade de personalização elevada, permitindo aos jogadores ajustar praticamente todos os aspectos do jogo, desde o número de pinos até os níveis de risco. Isso proporciona uma experiência altamente individualizada, onde os jogadores podem testar diferentes estratégias para maximizar seus ganhos.

>> Jogar Pliko Go

4. Plinko XY e Plinko XY Ball 2

Estes jogos contam com bolas especiais que têm características únicas, como multiplicadores ou prêmios extras. A mecânica inovadora inclui a opção de escolher entre diferentes níveis de risco e personalizar o layout dos pinos para criar estratégias variadas.

>> Jogar Plinko XY

5. Plinko para celular (Plinko Balls, Plinko Lucky, Super Plinko e Mystery Plinko 2)

Especialmente desenhado para dispositivos móveis, esta categoria inclui vários jogos como Plinko Balls, Plinko Lucky, Super Plinko e Mystery Plinko 2. Eles se destacam pela jogabilidade otimizada para telas de toque, gráficos vibrantes e modos de jogo que são perfeitos para jogar em movimento.

>> Jogar Plinko no celular

Avaliação completa do Plinko online – o Jogo da Bola que Cai

Abaixo, mostramos nossa análise do Plinko online da Spribe, também chamado de jogo da bolinha que cai:

Facilidade para iniciantes: 5/5

Para aqueles que já conhecem os jogos da Spribe, jogar Plinko fica ainda mais fácil. Visualmente, o jogo tem um aspecto mais minimalista. Há um fundo azul com os pinos cinzas e no final da tela há os blocos com os multiplicadores na linha verde, na linha amarela e na linha vermelha.

Apostas no Plinko: 4.9/5

As apostas no jogo da bola que cai são bem simples e podem ser feitas entre R$1 e R$500. As principais opções e funções incluem:

Valor da Aposta: Um valor maior pode trazer ganhos mais grandes, mas também perdas mais significativas.

Níveis de Risco: Alguns jogos de Plinko oferecem opções de risco variável (baixo, médio, alto), que influenciam a distribuição dos prêmios no tabuleiro.

Número de Pinos: É possível ajustar o número de pinos no tabuleiro, alterando a trajetória e a imprevisibilidade da queda da bola.

Altura de Lançamento: Ajusta de onde a bola é solta. Variações na altura podem mudar a dinâmica do jogo, afetando como a bola interage com os pinos.

Chances de ganhar – RTP do Plinko: 5/5

As chances de ganhar dinheiro no Plinko correspondem a um RTP de 97%, um dos maiores para jogos de cassino online. O RTP determina uma estimativa do retorno para o jogador.

A volatilidade não foi informada pela Spribe, mas estima-se que seja média – por isso, as vitórias tendem a se dar de forma equilibrada.

Bônus e Rodadas Grátis no Plinko: 4.2/5

Apesar que os bônus de cassino online podem ser usados normalmente para jogar o Plinko, o game em si não conta com rodadas grátis.

Também conhecidas como free spins, jogadas grátis costumam aparecer mais em slots/caça-níqueis, sendo ativadas a partir de uma combinação específica de símbolos.

Pontuação do Plinko: 4.8/5

A Spribe fez um ótimo trabalho no desenvolvimento do Plinko. O jogo é divertido, funciona de forma descomplicada e é super divertido. Além disso, com multiplicadores que podem chegar a 10.000x a aposta, o Plinko é uma opção interessante para buscar lucros potencialmente altos.

Como ganhar no Plinko?

Ganhar no Plinko online é questão de sorte e de uma abordagem estratégica e responsável. Ao aplicar algumas dicas e estratégias comprovadas, você pode aumentar suas chances de lucro.

Truques e estratégias para ganhar dinheiro no Plinko:

Comece com Apostas Baixas

Jogar Plinko com apostas baixas é uma forma inteligente de se familiarizar com o jogo sem arriscar muito do seu saldo. Isso permite que você entenda melhor as nuances do Plinko antes de investir valores maiores.

Escolha o Nível de Risco com Sabedoria

Alguns jogos de Plinko permitem que você escolha entre diferentes níveis de risco antes de iniciar uma jogada. Optar por níveis de risco mais baixos geralmente resulta em ganhos mais frequentes, embora estes sejam menores.

Esta estratégia pode ser particularmente útil para jogadores que preferem uma abordagem mais conservadora, buscando acumular ganhos gradualmente ao invés de arriscar por prêmios maiores, mas menos prováveis.

Aproveite os Bônus do Plinko

Muitos dos melhores cassinos online do Brasil oferecem bônus de boas-vindas, recargas e promoções que podem estender seu tempo de jogo e aumentar suas chances de ganhar. Fique atento e aproveite quando possível.

Jogue em Sites Confiáveis de Plinko

Escolher cassinos online com boa reputação é fundamental para garantir que seus ganhos sejam pagos de forma justa e segura. Verifique licenças, avaliações e feedback de outros jogadores antes de se jogar.

Use Estratégias de Apostas

Embora o Plinko seja um jogo de sorte, aplicar um sistema de apostas como o Martingale ou o Fibonacci pode ajudar a gerenciar seu saldo. Lembre-se, no entanto, de que nenhuma estratégia garante vitória, então use-as com cautela.

O que mais você deveria saber para jogar Plinko online

Onde jogar o Plinko?

Os melhores sites para jogar o Plinko são Spin Casino, Jackpot City, Playzilla, plataformas testadas, licenciadas e confiáveis, que também oferecem bons bônus e pagamentos rápidos.

O que é o Plinko?

O Plinko é um crash game desenvolvido pela Spribe e inspirado em um game show americano. No jogo, uma bolinha cai de cima e pousa em um multiplicador, determinando o seu pagamento.

A chance de ganho e o risco podem ser ajustados de acordo com a cor e a quantidade de pinos no jogo. Os valores de aposta variam entre R$1 e R$500 por rodada, com ganhos máximos de R$50 mil a cada jogada.

Qual é o jogo que cai as bolinhas?

O jogo que cai as bolinhas é o Plinko, um jogo crash com o objetivo de acertar o lugar em que a bolinha vai parar, após passar por diversos pinos e obstáculos.

O Plinko paga mesmo?

Sim, o Plinko paga mesmo. Aliás, é um jogo Provadamente Justo, ou seja, é possível comprovar a justiça de cada rodada por meio de códigos abertos ao público.

Qual o jogo que eu posso jogar e ganhar dinheiro de verdade?

O Plinko online é o principal jogo para ganhar dinheiro de verdade no momento. Nele, os ganhos podem chegar a R$50 mil por rodada, a partir de apostas de R$1 ou mais.

Alternativas ao Plinko – 3 Jogos Online tão Bons Quanto

O Plinko pode ser o jogo do momento, mas cada vez mais jogos fantásticos são lançados no mercado. Selecionamos 3 games que também estão fazendo sucesso no Brasil:

Aviator – Jogo do Avião

O Aviator é o carro-chefe do Spribe, o mesmo provedor de cassino do Plinko. Um dos maiores atrativos de Aviator, além dos bônus exclusivos, é a função Rain Promo. Com esse recurso, você tem a chance de ganhar apostas grátis diretamente no chat.

Além disso, nos sites de Aviator você pode conversar com outros apostadores no chat ao vivo enquanto tenta prever a hora certa para encerrar a aposta antes do avião voar para longe. Quando o avião desaparece na tela, os ganhos vão junto!

>> Jogar Aviator agora

Fortune Tiger – O Jogo do Tigrinho

Para aqueles que preferem os caça-níqueis mais tradicionais e muitos símbolos coloridos, o Fortune Tiger é uma opção imperdível.

Neste jogo inspirado na cultura asiática, você tem a chance de ganhar até 2.500x a aposta através dos símbolos com multiplicadores de até 10x!

O Fortune Tiger é um daqueles jogos que vale a pena experimentar pelo menos uma vez na vida..

>> Jogar Fortune Tiger agora

Spaceman – O Jogo do Astronauta

O jogo Spaceman também é um crash game, mas a sua mecânica é bem diferente da do Plinko. No game da Pragmatic Play, os jogadores precisam prever o tempo de voo do astronauta e encerrar a aposta antes que seja tarde.

O Spaceman conta com multiplicadores de até 10.000x sua aposta e vários recursos exclusivos, como cash out parcial, chat completo, histórico de jogo e efeitos audiovisuais estelares.

>> Jogar Spaceman agora

Jogar Plinko no Brasil – Conclusão

O jogo Plinko online chegou para levar os jogadores que prezam pelo minimalismo em uma jornada emocionante e repleta de oportunidades de ganho.

A sua experiência personalizável com a opção de selecionar o número de pinos e o nível de risco é um dos grandes diferenciais do jogo, que também oferece pagamentos de até R$50 mil por rodada.

Para jogar Plinko no melhor site do Brasil, recomendamos que você escolha o Spin Casino e aproveite a promoção de R$5.000 extra para novos jogadores. Boa sorte!

DISCLAIMER: Conteúdo voltado para maiores de idade. O jogo online vem com muitos riscos. Aconselhamos os jogadores a apostar de forma responsável e somente usar fundos que possam se dar ao luxo de perder. Lembre-se, o jogo deve ser um hobby e não é uma solução para quaisquer dificuldades financeiras.

As leis e políticas de jogo variam de uma região para outra. Alguns sites mencionados nesta revisão podem não estar acessíveis em sua região. Sempre faça sua devida diligência e verifique as regras locais de jogo. A segurança vem sempre em primeiro lugar.

Este guia tem como objetivo fornecer a você as informações necessárias para decidir o melhor site de apostas para você. Entretanto, não é nossa intenção oferecer qualquer conselho sobre jogos de azar ou garantir o sucesso no jogo. Os jogadores devem apostar por sua própria conta e risco.

Se você suspeita que está se tornando viciado no jogo, visite a Gambling Therapy para obter informações sobre o vício no jogo.