Melhores Bitcoin Cassinos no Brasil – Aproveite os Cassinos que Aceitam Bitcoin em 2022

Jogar em cassinos online no Brasil nunca foi tão popular como nos últimos anos. Várias opções para todos os gostos e bolsos podem ser encontradas na internet. No entanto, quais são os cassinos que aceitam Bitcoin no Brasil?

Bem, para descobrir quais os melhores cassinos com Bitcoin atualmente, nós varremos a internet. Baseamos nossa pesquisa na recomendação e comentários de jogadores, seleção de jogos, formas de depósito e saque, bônus e promoções e serviço e atendimento ao cliente.

Com tudo isso em mente, Bitstarz saiu na frente na nossa lista. Mas temos outras 15 indicações para você conferir. Vamos à elas!

Melhores Bitcoin Cassinos no Brasil

Bitstarz: Melhor Site de Cassino Bitcoin do Brasil

7bit Casino: Melhor para Caça-Níqueis Online

Fortune Jack: Melhor Bônus de Boas-Vindas

BC Game: Melhor Cassino para Novos Jogadores

Cloudbet: Melhor Programa de Fidelidade

Bodog: Melhor Coleção de Jogos

20bet: Melhor Cassino para Jogos ao Vivo

National: Melhor Atendimento ao Cliente

Bizzo: Melhor Cassino com Opções de Pagamento

Betmotion: Melhor para Promoções de Bitcoins

1. Bitstarz – Melhor Cassino com Bitcoin do Brasil no Geral

Vantagens

Excelente design e layout do site (cores vibrantes)

Diversos prêmios de Melhor Cassino Bitcoin

Suporte ao cliente e atendimento rápidos

Desvantagens

Sem app móvel

O cassino BitStarz pode ser considerado o mais completo e melhor cassino Bitcoin do Brasil pela variedade de games e premiações recebidas ao longo de sua existência.

Com licença de jogo expedida pelas autoridades de Curaçao, o destaque do cassino é, sem dúvidas, seu bônus de boas-vindas e layout da página, que consegue chamar a atenção de todos os que acessam pela primeira vez.

Bônus de Boas-Vindas: 4,9/5

Aqui está um dos atrativos da empresa. Fazendo um primeiro depósito de R$30 ou mais, você já recebe 180 giros grátis e mais 100% até R$600 ou equivalente em Bitcoin. Os 20 primeiros giros são creditados após o depósito e os demais a cada 24 horas.

As jogadas podem ser utilizadas em 3 máquinas de caça-níqueis: Boomanji, Wolf Gold e Fruit Zen. Além disso, depósitos via PIX também valem para receber o bônus.

Métodos de Pagamento: 4,7/5

Os meios de pagamento aqui poderiam ser mais variadas. Pelo menos, o PIX, método bastante usado e aceito no Brasil, está presente. No entanto, por ser um cassino Bitcoin, ou seja, com maior foco em criptomoedas, sabemos que os jogadores que escolherem esse cassino terão em mente essa condição.

Além das criptomoedas , cartão de crédito (Visa e Mastercard), débito (Maestro), Skrill e Neteller estão entre as formas de transações disponíveis, todas sem taxas.

Atendimento ao Cliente: 5/5

Como um cassino online resolve os problemas de seus clientes é algo que deve ser sempre levado em conta. O que notamos aqui no BitStarz foi um suporte satisfatório e rápido através de um canal de perguntas frequentes. Há também a possibilidade de se contatar através de redes sociais, e-mail e chat ao vivo.

Seleção de Jogos: 5/5

Mais de 3.750 títulos de jogos de cassino esperam por você aqui. Os slots são certamente os que mais atraem os clientes, tanto os slots tradicionais como os progressivos (Reactoonz, Deep Sea, Gold Vein e Demi Gods II são alguns exemplos).

Além deles, pôquer, bingo e até mesmo raspadinhas e jogo do bicho online estão entre as opções para os jogadores do Brasil.

E dentre estes mais de 3.500 jogos, 100 deles podem funcionam apenas com Bitcoin, 55 jogos de cassino ao vivo e mais de 100 jogos de mesa (bacará, roleta e blackjack).

Clique, registre-se e aproveite o bônus de depósito do Bitstarz Casino.

2. 7Bit Casino – Melhor Cassino Brasileiro de Bitcoin para Slots Online

Vantagens

Excelente bônus de boas-vindas até 1,5 BTC

Diversidade em jogos ao vivo

Suporte 24 horas em português

Desvantagens

Sem suporte em português

O 7Bit Casino é um cassino Bitcoin que aceita jogadores do Brasil e diversas criptomoedas (não apenas Bitcoin) além das moedas convencionais, o que dá grande margem para os jogadores escolherem se querem fazer suas apostas usando criptomoedas ou não.

Um dos mais confiáveis e de elevada reputação dentre os jogadores, o cassino se destaca pelo layout e design gráfico que atraem os jogadores por sua organização e descrição dos games e também pela quantidade de provedores de jogos associados ao site (mais de 50).

Bônus de Boas-Vindas: 4,7/5

O 7Bit Casino oferece um bônus de boas-vindas de até 1,5 BTC, com depósito mínimo de R$100 ou 2.5mBTC. No entanto, esse bônus se aplica apenas a clientes interessados em slots, trazendo também mais 100 giros grátis no jogo Elvis Frog in Vegas.

Há também um cashback de 15%, que é sempre bem-vindo. A oferta é calculada semanalmente conforme as perdas líquidas em determinados jogos.

Métodos de Pagamento: 4,8/5

Aqui, temos uma lista de formas de transações extensa e completa, incluindo a possibilidade de se depositar pelo Pix.

Carteiras virtuais (Skrill, Neteller, Paysafecard, iDeal, Sofort), cartão de crédito (Visa, Mastercard, Maestro), transferência bancária (ou PIX) e as criptomoedas Ethereum, Litecoin, Bitcoin, Dogecoin são as opções dadas aos clientes.

O prazo para saque gira em torno de 2 dias ( cartões e carteiras virtuais) e até 7 dias (criptomoedas) e geralmente não incorrem em taxas.

Suporte ao Cliente: 4,7/5

Os jogadores do Brasil podem entrar em contato com o suporte da empresa pelo chat ao vivo, 24 horas todos os dias e também através de um formulário para contato que pode ser preenchido e enviado por e-mail. Essa é a melhor forma de contactar a empresa, e assim o fizemos para tirar algumas dúvidas.

Seleção de Jogos: 4,8/5

Uma vasta seleção de jogos de cassino pode ser encontrada aqui (mais de 5.000 disponíveis), que vão desde slots e jackpots progressivos até bacará e roleta. A seleção de fornecedores é uma das mais completas que já vimos, e inclui os consagrados Habanero, Betsoft, Amatic, e tantos outros.

Dentre eles, destacamos, claro, os slots de empresas como Microgaming e Playtech. Antes de jogar apostando dinheiro, o cliente pode clicar na opção Demo para acessar o cassino e seus jogos grátis.

Além de slots, você encontra jogos de roleta (Premier Roulette), poker ( 3 Card Poker, Texas Hold’em, por exemplo), video poker (Jacks or Better), video bingo, keno, blackjack ( Classic Blackjack Gold), bacará e até raspadinhas.

Clique para se registrar em um dos melhores cassinos Bitcoin do BR!

3. Fortune Jack – Melhor Bônus de Boas-Vindas de Cassino para Bitcoin no Brasil

Vantagens

Bônus de boas-vindas de até 6 BTC

Baixo requisito de apostas

7+ criptomoedas disponíveis

Desvantagens

Navegabilidade e layout um pouco confusos

Não aceita Pix

Lançado em 2013 e com licença expedida em Curaçao, o cassino Fortune Jack possui mais de 60 fornecedores em sua cartela de jogos.

Os bônus também são um atrativo, já que rodadas grátis sempre são uma ótima forma de atrair clientes novos ávidos por ganhar e se divertir jogando slots.

Mais de 1800 jogos e criptomoedas e moedas convencionais podem ser usados como método de depósito.

Bônus de Boas-Vindas: 5/5

Um bônus sem depósito está disponível no Fortune Jack! Registre-se e verifique sua conta para receber 100 giros grátis. O valor das rodadas grátis é de 1 mBTC (100 giros a 0,01mBTC por rodada).

O pacote de boas-vindas também é distribuído nos 4 primeiros depósitos (110% de até 1.5 BTC mais 250 giros grátis, 100% de até 1.5 BTC mais 100 giros grátis, 100% de até 1.5 BTC e o último de 100% de até 1.5 BTC). Assim o total pode chegar a 6 BTC.

Métodos de Pagamentos: 4,8/5

Assim como alguns cassinos cripto que revisamos aqui, o Fortune Jack também não aceita Pix como meio de pagamento. As criptomoedas aceitas são Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, ethereum, ZCash, TRON, Dash, Monero e Bitcoin Cash. Além dessas, Skrill e Neteller também são opções para os clientes.

Suporte ao Cliente: 4,8/5

Não há telefone ou contato por Whatsapp, mas o chat ao vivo e a seção de contato podem ser acessadas, além do e-mail de suporte.

Seleção de Jogos: 4,9/5

Aqui está o que atrai uma grande quantidade de jogadores do Brasil. Mais de 1.800 jogos variados (a maioria deles slots) dos mais diversos fornecedores de jogos podem ser encontrados aqui. Dentre eles, estão também os jogos de cassino ao vivo como Live Roulette, Live Blackjack, Live Baccarat e Live Show. Os slots mais procurados são Chilli Heat Megaways, Dragon Pearls, Red Cap e Great Panda.

Crie sua conta em um dos cassinos online mais recomendados clicando aqui.

4. BC Game – Melhor Cassino de Bitcoin para Novos Jogadores Brasileiros

Vantagens

Bônus de boas-vindas de 180%

Suporte ao cliente 24 horas

Programa VIP atraente

Desvantagens

Não aceita Pix

Um cassino online que gosta de oferecer diversos bônus a seus clientes do Brasil, o Bc Game é uma daquelas gratas surpresas que temos quando avaliamos um cassino online.

Com licença expedida em Curaçao desde 2017, a empresa possui um bônus de boas-vindas atraente, layout com cores chamativas e modernas e diversos idiomas, inclusive português.

Bônus de Boas-Vindas: 5/5

O bônus de boas-vindas do cassino Bc Game é dividido em 4 partes. Os três primeiros depósitos dão ao jogador bônus de 180% o valor depositado e o quarto e último, até 240%. (máximo de valor depositado de R$400 e mínimo de R$150, e 1 BTC). Nunca havíamos visto uma promoção com 240% de bônus.

Métodos de Pagamentos: 4,5/5

Aqui foi a seção onde mais observamos falhas, por ter pouquíssimas opções de transações (Bitcoin, Bitcoin Cash, Binance, Dogecoin, Ethereum e Litecoin). Ou seja, exclusivo para jogadores que usam criptomoedas. Depósitos e saques são instantâneos, o que é motivo de orgulho para a empresa.

Suporte ao Cliente: 4,8/5

Chat ao vivo e e-mail estão disponíveis para jogadores do Brasil entrarem em contato com a empresa, 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. Por e-mail, obtivemos um tempo de resposta de 1 dia.

Há também seção de perguntas frequentes aos jogadores brasileiros, totalmente em português e caso a pergunta não esteja ali exposta, é possível entrar em contato com o suporte.

Seleção de Jogos: 4,8/5

Logo que acessar a página principal, você verá 4 categorias distintas (Cassino ao vivo, slots, BC Originals e Crash Game). Há uma enorme variedade de slots que podem ser escolhidos para jogar com sua criptomoeda.

Os fornecedores aqui são Pragmatic Play, Yggdrasil e Platypus, para citar apenas alguns. Jogos como Wild Wild Riches, Gems Bonanza, Orient express, Take Olympus e Wild Spells são alguns dos nomes que você pode escolher.

Na seção BC Originals, os principais jogos de mesa como roleta, bacará, pôquer, blackjack, keno e limbo aguardam por você, e mais de 90 jogos de cassino ao vivo, como Sic Bo, Lucky 7, Gold Blackjack e Casino Hold em aguardam para serem escolhidos.

Crie sua conta no BC Game, um dos cassinos online mais amigáveis para iniciantes.

5. CloudBet – Melhor Programa VIP de Qualquer Cassino que Aceita Bitcoin no Brasil

Vantagens

Layout atraente e abas bem separadas

Diversas promoções para jogadores experientes

Programa VIP com ótimos retornos

Desvantagens

Seção de perguntas frequentes incompleta

No mercado de jogos de cassino online desde 2013, o cassino Cloudbet possui licença de Curaçao e um bônus de boas- vindas de até 5 btc. Mais de 12 tipos de criptomoedas são aceitas, com saques imediatos e sem limites de valor.

Para aqueles jogadores que já estão habituados a jogar jogos de cassino online, a possibilidade de usar as criptomoedas nas apostas pode ser algo novo e ao mesmo tempo interessante.

Bônus de Boas-Vindas: 4,8/5

Um bônus de 100% em depósitos de até 5BT no ato da inscrição é dado aos clientes novos. É necessário fazer o depósito em criptomoeda (mínimo de 01 BTC ou R$100). E a cada 150 pontos acumulados mediante os jogos jogados, você recolhe o bônus de boas-vindas.

Para cada aposta de cassino feita, você recebe uma pontuação ( pontos = aposta convertida x 0.008 x 100-RTP). Achamos um tanto confusa a explicação dada pela empresa.

Num total de 60 dias, você pode retirar seu bônus. Dependendo do jogo escolhido, a pontuação varia. Por exemplo, slots geram mais pontos, enquanto que blackjack gera menos.

Métodos de Pagamento: 4,6/5

Aqui, vemos que CloudBet proporciona variadas formas, tais como Bitcoin, BitcoinCash, Litecoin, Ethereum, Tether, USD Coin, Dogecoin, Dash Digital Cash, BNB, Chainlink e UniSwap.

No entanto, não há menção a cartões de crédito para saque ou transferências, algo que poderia não atrair jogadores locais. Não há também a possibilidade de se usar PIX, é claro.

Suporte ao Cliente: 4,7/5

O atendimento ao cliente se mostrou um tanto lento por e-mail (2 dias), mas essa é uma das formas de contato. Além desta forma de contato, chat ao vivo 24 horas, 7 dias da semana, e não há telefone para contato.

Para clientes que quiserem, podem também usar Bitcoin Talk, outra forma de se contactar a empresa. Sentimos falta de uma seção de perguntas frequentes aqui na CloudBet.

Seleção de Jogos: 4,8/5

Mais de 60 fornecedores de jogos e 2.000 títulos fazem parte do catálogo de jogos da empresa. Dentre eles, encontramos diversos slots, jackpots progressivos, bacará, blackjack, roleta, cassino ao vivo, raspadinhos e jogos de mesa variados.

Fornecedores como Betsoft, Booming Games, 1×2 Gaming, Evolution Gaming, Netent, Microgaming e Playtech são alguns dos nomes apresentados aqui.

Quanto aos jogos, temos os slots Money Train 2 (RTP 98%), August (96.1%) e Wolf Sierra (95.2%) com apostas mínimas de R$10 ou 0.05 mBTC. Outros famosos jogos como Queen of Fire, Mega Moolah e Element também são bastante procurados pelos jogadores.

O cassino ao vivo não deixa a desejar com jogos da Ezugi, Vivo Gaming, Authentic Gaming e Evolution Gaming.

Clique aqui para se registrar e começar a apostar com moedas digitais no CloudBet!

6. Bodog – Cassino de Bitcoin Brasileiro com a Melhor Coleção de Jogos

Vantagens

Ótimos bônus e ofertas promocionais

Mais de 60 jogos ao vivo

Aplicativo para iOS e Android

Desvantagens

Suporte ao cliente lento por e-mail

7. 20Bet – Melhor Cassino Que Aceita Bitcoin para Jogos ao Vivo no Brasil

Vantagens

Dealers ao vivo e mais de 100 jogos ao vivo

Depósito mínimo de R$20

Bom suporte ao cliente em português

Desvantagens

Ausência de um telefone para contato

8. National – Melhor Atendimento ao Cliente de um Cassino de Bitcoin do BR

Vantagens

Design e layout estilosos e com apelo gráfico excelente

Excelente app móvel

Desvantagens

Suporte ao cliente lento em português

Pouca variedade de jogos ao vivo

9. Bizzo – Mais Opções de Pagamentos de um Cassino Brasileiro de Bitcoin

Vantagens

Fantástica coleção de slots novos ( mais de 300 títulos)

Suporte ao cliente do Brasil em português

Desvantagens

Sem app móvel

Valor mínimo para transferência de R$100

10. Betmotion – Melhor para Promoções de Cassino de Bitcoin do Brasil

Vantagens

10+ métodos de saque e depósitos

Novas promoções e ofertas semanais

Excelente suporte ao cliente do Brasil

Desvantagens

Layout e design gráficos obsoletos

11. Wild Casino – Excelente Design de Um Casino BR de Bitcoin

Vantagens

Cassino tradicional no mercado de jogos online

Diversas opções de pagamento, incluindo MoneyGram

Desvantagens

Número limitado de slots

Não há chat ao vivo

12. Super Slots – Grande Bônus para Bitcoin em um Cassino Brasileiro

Vantagens

Bônus de boas-vindas com 300% do valor depositado

Site otimizado para mobile

Desvantagens

Não aceita Pix

13. BetOnline – Melhor Site de Casino Móvel para Jogar com Bitcoin no Brasil

Vantagens

Diversas formas de pagamentos usando criptomoedas

App móvel eficiente

Site rápido e responsivo

Desvantagens

Suporte ao cliente e tira-dúvidas lento

14. Las Atlantis – Cassino que Aceita Bitcoin Brasileiro com Excelentes Jogos de Mesa

Vantagens

Variados métodos de pagamento

Diversos jogos de cassino, principalmente ao vivo

Dealers ao vivo eficientes

Desvantagens

Retiradas lentas

15. El Royale – Melhor Cassino Brasileiro para Jogar Jackpots Progressivos com Bitcoin

Vantagens

Chat ao vivo eficiente

Diversas oportunidades de giros grátis

Métodos de depósito e saque rápidos e variados

Desvantagens

Poucos jogos de mesa

16. Slots Empire – Melhores Apps Mobile de um Casino que Aceita Bitcoin no BR

Vantagens

Depósito mínimo acessível

Diversas ofertas de jogos ao vivo

Versão para download e app

Desvantagens

Chat ao vivo apenas em inglês

Como Avaliamos os Melhores Sites de Cassino com Bitcoin no Brasil

Bônus de Boas-Vindas

Um site de cassino online, para ser atraente e fidelizar seu cliente ávido por ganhos precisa ter ótimos bônus. Obviamente que os que se destacam aqui são os que tornam a vida do jogador mais fácil através de depósitos mais baixos e menos rollover.

A intenção de nossa equipe é mostrar que os bônus de boas-vindas são maneiras excelentes de avaliar se um site de cassino, e se o mesmo se compromete ou não com o cliente novo.

Métodos de Pagamentos

Quando um site de cassino online oferece variadas formas de pagamento, a probabilidade de atrair clientes novos acaba sendo maior, mesmo que apenas um método seja o escolhido.

O que avaliamos aqui é a oferta de métodos de pagamento com criptomoedas, mas também que ofereçam outras alternativas de transações que não envolvam criptomoeda.

Suporte ao Cliente

A maioria das empresas avaliadas por nós possui alguma forma segura de contato com o cliente, seja por e-mail e chat ao vivo, mas muitas delas não tem um telefone para contato, o que poderia facilitar e muito a vida do jogador.

Os brasileiros estão habituados a resolver diversos problemas pelo Whatsapp, então ter essa talvez fosse uma boa alternativa.

Seleção de Jogos

Um site de cassino online com uma completa seção de jogos de cassino é capaz de prender a atenção e atrair novos clientes ávidos por diversão e por querer apostar e ganhar dinheiro.

Logo na página principal do site de cassino desejado, você já pode ter uma visão clara e objetiva sobre o que encontrar, como as abas com as divisões dos jogos e o cassino ao vivo.

Melhores Cassinos Bitcoin BR – Perguntas Frequentes sobre os Melhores Cassinos que Aceitam Bitcoin no Brasil

Como escolher o melhor site de cassino com Bitcoin no Brasil?

Sempre recomendamos verificar se o site possui os seguintes requisitos: a descrição das transações de pagamento, seção de dúvidas e perguntas frequentes, serviço de atendimento ao cliente e se é licenciado e regulamentado por órgãos sérios.

Como saber se um site brasileiro de cassino Bitcoin é de confiança?

É recomendado ir à página da empresa e verificar se a mesma tem os selos de certificação que comprovam que ela tem as autorizações necessárias para funcionamento. Isso deve ser feito antes de qualquer cadastro ou envio de dados.

Caso tenha problemas em sacar com Bitcoin nos cassinos brasileiros, o que posso fazer?

Entre em contato assim que apresentar problemas com o suporte da empresa. Talvez pelo fato de muitos jogadores não terem a prática de usar moeda digital, pode ser um pouco confuso nos primeiros dias. A melhor solução, nesse caso, é sempre fazer contato com o pessoal do suporte.

Todos os sites de cassino têm bônus e promoções de Bitcoin para novos jogadores do Brasil?

Bem, a grande maioria, sim. As páginas verificadas por nós procuram enfatizar a importância de captar clientes novos se destacando das demais. Para muitos jogadores novos, o bônus de boas-vindas e as promoções como giros grátis são algo essencial, já que é visto como um prêmio adquirido pelos jogadores do Brasil ao abrir uma conta.

Como escolher o melhor cassino Bitcoin do Brasil?

Como mencionamos ao longo de nossa revisão, desde o momento que você conhece os pontos escolhidos para avaliação (seleção de jogos, métodos de pagamento e saque ,atendimento ao cliente e bônus e promoções), fica claro que o Bitstarz é a melhor opção entre os sites de apostas para os brasileiros.

Melhores Cassinos com Bitcoin no Brasil – Comparação

Comparamos aqui as ofertas dos melhores cassinos online que aceitam Bitcoin:

Bitstarz : 125% de bônus em até R$600 + 180 giros grátis

: 125% de bônus em até R$600 + 180 giros grátis 7bit Casino : 100% de bônus em até R$100 ou 1.5BTC

: 100% de bônus em até R$100 ou 1.5BTC Fortune Jack : 110% de bônus em até 6 BTC

: 110% de bônus em até 6 BTC BC Game : Bônus que soma 780% do valor depositado

: Bônus que soma 780% do valor depositado Cloudbet: 100% de bônus em até 5 BTC

Como Começar a Jogar nos Cassinos que Aceitam Bitcoin – Melhores Cassinos Online de Bitcoin no Brasil

1. Vá na página da empresa e selecione o botão Inscrever-se.

Localize o botão na página principal do site do Bitstarz e clique em “Inscrever-se”’ para iniciar o processo de abertura de conta.

2. Insira os dados pessoais e bancários pedidos.

No site, você vai precisar cadastrar seus dados pessoais (nome completo, identidade/passaporte), telefone para contato, gênero, data de nascimento, e-mail, endereço, CPF) e dados bancários (método para depósito e saque e prova de residência).

3. Confirme o método de pagamento e saque para jogar.

Aqui, é aconselhável um mesmo método (seja criptomoeda ou método convencional). Isso ajuda a evitar fraudes e é também uma forma de a empresa se proteger contra ações suspeitas.

4. Verifique seu e-mail e confirme seus dados.

Dê uma olhada no seu e-mail (caixa de spam) e verifique se os dados colocados por você estão corretos para abertura de conta.

Conclusão sobre os Melhores Cassinos de Bitcoin no Brasil

Jogar cassino online é uma maneira fácil e divertida de passar o tempo, e a possibilidade de encontrar um ótimo cassino Bitcoin no Brasil está cada vez mais em alta. Antigamente, era preciso sair de casa para fazer isso, mas hoje já se pode jogar através de um app estando na praia ou até mesmo no restaurante!

Como mostramos, o Bitstarz é a melhor escolha de cassino com Bitcoin para os brasileiros. Esperamos que nossa revisão sobre os melhores cassinos Bitcoin no Brasil possa ter ajudado vocês a tomar a decisão correta!



